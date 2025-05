Sprawca ugodzenia nożem zatrzymany Data publikacji 28.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie zatrzymali 22-latka podejrzanego o ugodzenie nożem w marcu mieszkańca Jarocina. Pokrzywdzony z raną kłutą trafił do szpitala. Sprawca został zatrzymany, gdy był już pewien, że sprawiedliwość go nie dosięgnie. Za popełnione przestępstwo o charakterze chuligańskim grozi mu kara do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

2 marca 2025 r., około godziny 3:50 dyżurny z jarocińskiej komendy otrzymał informację o ugodzeniu nożem mężczyzny. Pokrzywdzony z raną kłutą sam zgłosił się do szpitala.

Skierowani na miejsce zdarzenia policjanci ustalili, że do idącego ulicą Śródmiejską w Jarocinie mężczyzny około godziny 3:30 podbiegł nagle nieznany mu mężczyzna i zadał mu jakimś ostrym narzędziem cios w obojczyk. Pokrzywdzony zaczął uciekać przed napastnikiem i wbiegł do szpitala, a agresor uciekł w nieznanym kierunku. Zadany cios na szczęście okazał się niegroźny dla życia.

Policjanci, prowadząc czynności w tej sprawie zabezpieczyli nóż, który posłużył do ataku i w ciągu kilkunastu godzin przejrzeli kilkanaście płyt zawierających zapisy z monitoringu, dzięki czemu wytypowali sprawcę. Mężczyzna zmienił jednak miejsce pobytu ukrywając się w ten sposób przed policją. Kryminalni nie zamierzali odpuścić i dzięki swojej pracy w połowie maja ustalili miejsce pobytu podejrzewanego o atak 22-letniego obywatela Kolumbii.

Zatrzymanie mężczyzny nastąpiło 20 maja we wczesnych godzinach porannych, gdy mężczyzna jeszcze spał. Obudzony nie krył zdziwienia widokiem stojących nad nim policjantów. Kryminalni nie mieli wątpliwości, że jest to właściwa osoba, gdyż posiadała jeden charakterystyczny szczegół na swoim ciele. Zaraz po zatrzymaniu 22-letni sprawca został przewieziony do policyjnego aresztu.

Zebrany w spawie materiał dowodowy pozwolił przedstawić mężczyźnie zarzut uszkodzenia ciała trwający nie dłużej niż 7 dni oraz zarzut narażenia pokrzywdzonego na ciężki uszczerbek na zdrowiu, przy czym czyn ten określono jako występek o charakterze chuligańskim. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Za popełnione przestępstwo sprawca może trafić do więzienia nawet na 4,5 roku.