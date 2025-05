Pszowski kryminalny na wolnym zatrzymał poszukiwaną parę oszustów Data publikacji 28.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci niemal codziennie skracają listę osób poszukiwanych przez organy ścigania. Kryminalny z Komisariatu Policji w Pszowie w czasie wolnym od służby, podczas robienia zakupów w markecie, rozpoznał poszukiwaną za oszustwa parę. Zatrzymał ich i przekazał wezwanemu na miejsce patrolowi wodzisławskiej Policji.

To, że policjantem jest się nawet po zakończonej służbie, wielokrotnie udowadniali stróże prawa z wodzisławskiego garnizonu.

Tym razem funkcjonariusz Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Pszowie, gdy w czasie wolnym od służby podczas zakupów w jednym z marketów przy ulicy Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim, zauważył parę, która była poszukiwana przez organy ścigania za oszustwa. Zatrzymał ich i przekazał wezwanemu na miejscu patrolowi Policji.

Obie osoby zostały sprawdzone w policyjnych bazach i okazało się, że 26-letnia mieszkanka Wodzisławia Śląskiego jest poszukiwana przez Prokuraturę Rejonową w Rawie Mazowieckiej do ustalenia miejsca pobytu. Jej 54-letni partner był natomiast poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu przez Prokuraturę Rejonową w Brzesku oraz przez policjantów Komisariatu Policji w Czchowie, do wykonania z nim czynności procesowych w charakterze podejrzanego.

Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców podczas pełnionej służby, ale także poza nią, reagując na przypadki łamania prawa, udzielając pierwszej pomocy lub też zatrzymując osoby, które ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości.