„Brawo Polska Policja” – podziękowania za skuteczną pracę policjantów Data publikacji 29.05.2025 Powrót Drukuj „W ten skromny sposób chcę podziękować za Waszą wspaniałą, szybką pomoc - pracę…” - to fragment podziękowań dla policjantów, jakie wpłynęły do Komendy Powiatowej Policji w Żarach od właścicieli odzyskanego mienia. Policjanci za swoją służbę nie oczekują specjalnych podziękowań, jednak każde miłe słowo ze strony osób, którym zwrócono utracone przedmioty jest dla funkcjonariuszy źródłem satysfakcji, motywuje do dalszego zaangażowania i utwierdza w przekonaniu o słuszności podejmowanych działań.

Do Komendanta Powiatowego Policji w Żarach wpłynęły podziękowania za szybkie zatrzymanie podejrzanego o kradzież torebki, w której znajdowała się gotówka, telefon komórkowy markowe okulary oraz biżuteria. Straty oszacowano na kwotę około 120 tysięcy złotych. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Żarach po otrzymaniu zgłoszenia oraz przeprowadzeniu czynności na miejscu i sprawdzeniu monitoringu wytypowali osobę odpowiedzialną za kradzież. Okazał się nim 64-letni mieszkaniec powiatu żarskiego, u którego ujawnili skradzione przedmioty. Mężczyzna został zatrzymany, a odzyskane mienie zabezpieczono i przekazane właścicielce. O okolicznościach sprawy pisaliśmy na stronie lubuskiej Policji: Policjanci odzyskali mienie warte 120 tysięcy złotych

Czasami są sytuacje, które dla policjantów są codziennym elementem służby jak zatrzymanie sprawcy przestępstwa czy odzyskanie skradzionych przedmiotów, to dla osób poszkodowanych okazują się niezwykle poruszające i ważne. Funkcjonariusze realizują swoje obowiązki z należytą starannością i poczuciem odpowiedzialności, służąc całej społeczności i każdemu, kto potrzebuje pomocy. Nie oczekują w zamian szczególnych podziękowań, bo wiedzą, że niesienie pomocy to istota ich służby. Tym bardziej budujące są słowa wdzięczności, które do nich trafiają jak te przekazane przez właścicieli odzyskanych rzeczy.