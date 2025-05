„W rytmie bezpiecznych dróg” ze śląską drogówką Data publikacji 29.05.2025 Powrót Drukuj W Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbyła się uroczysta inauguracja kampanii profilaktycznej „W rytmie bezpiecznych dróg”, organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. Wydarzenie przyciągnęło liczne grono młodzieży, nauczycieli i gości, a jego celem było zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przeciwdziałania hejtowi.

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej tętnił pozytywną energią i ważnym przekazem. Wszystko za sprawą inauguracji kampanii „W rytmie bezpiecznych dróg” – nowej inicjatywy profilaktycznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, realizowanej przez śląską drogówkę. Wydarzenie połączyło działania edukacyjne z częścią artystyczną i było pierwszym z czterech zaplanowanych spotkań na terenie województwa śląskiego.

Spotkanie rozpoczął Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - nadkomisarz Tomasz Bratek, który powitał organizatorów, gospodarzy oraz zaproszonych gości: Członka Zarządu Województwa Śląskiego - Rafała Adamczyka oraz Zastępcę Dyrektora Kancelarii Zarządu Województwa Śląskiego - Renatę Polańską, Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza - Marcina Bazylaka oraz Kierowniczkę Kancelarii Prezydenta Miasta - Kamilę Warmuz, Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej - inspektora Jacka Kurdybelskiego, Dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia - Grzegorza Drygałę, Naczelnika Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - inspektora Krzysztofa Kazka, a także zgromadzoną młodzież oraz nauczycieli. Następnie głos zabrali prelegenci, którzy poruszyli istotne tematy związane z bezpieczeństwem na drogach oraz przeciwdziałaniem hejtowi wśród młodzieży.

Kampania została stworzona z myślą o młodych uczestnikach ruchu drogowego, którzy – jak pokazują statystyki – wciąż zbyt często stają się ofiarami tragicznych zdarzeń. W 2024 roku na terenie województwa śląskiego doszło do 585 wypadków drogowych z udziałem osób do 25. roku życia. Podczas tych wypadków zginęło 44 młodych ludzi, a 742 zostało rannych. Te dane stały się impulsem do działania i stworzenia projektu, który nie tylko edukuje, ale też daje młodzieży przestrzeń do refleksji i rozmowy.

Integralną częścią kampanii jest także temat hejtu – zjawiska, które coraz silniej wpływa na życie i kondycję psychiczną młodych ludzi. Podczas spotkania wielokrotnie podkreślano, jak ważne jest, by nie milczeć wobec hejtu i szukać pomocy. Młodzież usłyszała wyraźny przekaz: nie jesteście sami. Macie prawo do szacunku, wsparcia i walki o siebie.

Niezapomnianych emocji dostarczyła również część artystyczna. Na scenie wystąpili Alien x Majtis – zwycięzcy programu „Must Be The Music”, którzy swoją muzyką wspierają młodzież i niosą pozytywne przesłanie. Artyści zaprezentowali wyjątkowy koncert w towarzystwie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, tworząc unikalne, muzyczne widowisko, które spotkało się z entuzjastycznym odbiorem zgromadzonej publiczności.

Wydarzenie w Dąbrowie Górniczej było dopiero początkiem kampanii. Kolejne spotkania odbędą się:

3 czerwca 2025 roku w Katowicach – Miasto Ogrodów, pl. Sejmu Śląskiego 2,

Sejmu Śląskiego 2, 9 czerwca 2025 roku w Częstochowie – Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, ul. Tomasza Wilsona 16,

Bronisława Hubermana, Tomasza Wilsona 16, 17 czerwca 2025 roku w Bielsku-Białej – Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej, ul. Juliusza Słowackiego 27.

Projekt realizowany jest we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz przy wsparciu władz lokalnych miast, w których odbywają się wydarzenia.

Kampania „W rytmie bezpiecznych dróg” pokazuje, że o bezpieczeństwie i szacunku można mówić nie tylko językiem przepisów, ale też muzyką, emocją i zaangażowaniem. To inicjatywa, która łączy pokolenia i daje młodzieży realne narzędzia, by lepiej radzić sobie w codziennym życiu – zarówno na drodze, jak i poza nią.