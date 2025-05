Warsztaty poświęcone problematyce przestępstw motywowanych uprzedzeniami Data publikacji 30.05.2025 Powrót Drukuj W trakcie warsztatów poruszono aspekt możliwości wykrywczych sprawców tych przestępstw przy współpracy z platformami internetowymi. Zaproszeni prelegenci, omówili m.in. znaczenie przestępstw motywowanych uprzedzeniami, wykładnię znamion tej kategorii czynów, a także przybliżyli charakter ofiary-pokrzywdzonego przestępstwem z nienawiści.

W warsztatach zorganizowanych przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Biura Kryminalnego KGP udział wzięli: insp. Konrad Krakowiak Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP, nadkom. Karolina Bączek-Pyszczek koordynator krajowy ds. przestępstw motywowanych uprzedzeniami, insp. Krzysztof Łaszkiewicz Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, Aleksandra Chołuj Naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, Przestępstwom z Nienawiści oraz Wsparcia Działań w ramach Polityki Bezpieczeństwa Wewnętrznego w UE Departamentu Porządku Publicznego MSWiA , Maciej Młynarczyk prokurator delegowany do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, członek Zespołu doradców przy Prokuratorze Generalnym do spraw przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami, Joanna Garbarczyk-Anders specjalistka ds. mowy nienawiści i przestępstw motywowanych uprzedzeniami oraz bezpieczeństwa w sieci, członek Żydowskiego Stowarzyszenia „Czulent”, przedstawiciel Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz funkcjonariusze garnizonu stołecznego, którzy na co dzień zajmują się problematyką zwalczania przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Zaproszeni prelegenci, omówili m.in. znaczenie przestępstw motywowanych uprzedzeniami, wykładnię znamion tej kategorii czynów, a także przybliżyli charakter ofiary-pokrzywdzonego przestępstwem z nienawiści.

W trakcie warsztatów poruszono aspekt możliwości wykrywczych sprawców tych przestępstw przy współpracy z platformami internetowymi.

Podpisane przez Prokuratora Generalnego Ministra Sprawiedliwości Pana Adama Bodnara nowe wytyczne mają na celu zapewnić jak najwyższy poziom profesjonalizmu w prowadzonych postępowaniach, w tym odpowiednią reakcję organów powołanych do ich ścigania. Podczas spotkania podkreślono kwestię współpracy Policji z Prokuraturą, MSWiA, instytucjami pozarządowymi w aspekcie zwalczania tego rodzaju przestępstw.

Na koniec wydarzenia, uczestnicy warsztatów zwiedzili Muzeum Policji Komendy Głównej Policji, gdzie znajduje się ekspozycja poświęcona historii i tradycji Policji Państwowej, a także wystawa związana z rocznicą 100-lecia powołania Policji Kobiecej. Uczestnicy mieli okazję wpisać się do księgi gości.

