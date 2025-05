Kradł rowery z terenu Opola – obcokrajowiec został zatrzymany, usłyszał zarzuty i trafił w ręce Straży Granicznej Data publikacji 30.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Opola zatrzymali 28-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego jest o kradzież rowerów. Mężczyzna kradł jednoślady z terenów klatek schodowych i stojaków na rowery. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu 8 zarzutów. Mundurowi odzyskali 5 rowerów. Obywatel Ukrainy został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej z wnioskiem o wdrożenie wobec niego procedury usunięcia z kraju.

W ostatnim czasie, do policjantów z Komisariatu I Policji w Opolu docierały informacje o kradzieżach rowerów na terenie miasta. Jak ustalili policjanci, sprawca kradł jednoślady ze stojaków rowerowych i z terenów klatek schodowych. Pokrzywdzeni swoje straty wycenili na blisko 12 000 złotych. Tą sprawą zajęli się funkcjonariusze służby kryminalnej. Policjanci ustalili sposób działania sprawcy, przesłuchali osoby pokrzywdzone i rozpoczęli typowanie sprawcy.

W środę, 28 maja, kryminalni przystąpili do zatrzymania ustalonego przez nich mężczyzny, przebywającego na terenie Opola. Zatrzymanym okazał się 28-letni obywatel Ukrainy. W toku przeprowadzonych czynności policjanci odzyskali 5 skradzionych rowerów. Podejrzewany został przewieziony do jednostki Policji. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu 8 zarzutów kradzieży. Za popełnione przestępstwa obcokrajowcowi grozi do 5 lat więzienia.

Obywatel Ukrainy został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej z wnioskiem o wdrożenie wobec niego procedury usunięcia z kraju.