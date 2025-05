Rudzcy policjanci pomogli 89-letniej kobiecie Data publikacji 30.05.2025 Powrót Drukuj 89-letnia kobieta przewróciła się na chodniku przy ulicy Energetyków, rozbijając łuk brwiowy. Nie wiadomo jak skończyłaby się ta sytuacja, gdyby nie natychmiastowa reakcja przejeżdżających obok policjantów. Kryminalni z komisariatu V udzielili jej pierwszej pomocy, zakładając fachowy opatrunek i wzywając na miejsce pogotowie ratunkowe.

Dzisiaj rano policjanci z referatu kryminalnego komisariatu w Halembie, jadąc ulicą Energetyków, zauważyli starszą kobietę z zakrwawioną głową. Natychmiast zatrzymali się i ustalili, że przewróciła się ona i uderzyła głową o chodnik.

Policjanci od razu zajęli się udzieleniem jej pierwszej pomocy. Jeden ze stróżów prawa, to policyjny instruktor, posiadający przeszkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki temu szybko zabezpieczył krwawiący łuk brwiowy seniorki i założył na jej głowę opatrunek.

W oczekiwaniu na przyjazd karetki, policjanci dowiedzieli się, że rudzianka jeszcze nic w tym dniu nie jadła i przyczyną upadku mogło być osłabienie. Jeden z mundurowych w pobliskim sklepie kupił sok i wodę, aby podnieść kobiecie nieco poziom cukru w organizmie i nawodnić ją. Do przyjazdu ratowników policjanci cały czas nadzorowali stan kobiety. Po przyjeździe karetki pogotowia, starsza pani została zabrana do szpitala.

Policjanci na co dzień nie tylko reagują na przestępstwa i wykroczenia, ale także dbają o bezpieczeństwo obywateli. Ich obecność na ulicach i gotowość do udzielenia pomocy sprawiają, że mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie i liczyć na to, że w każdej sytuacji mogą zwrócić się o wsparcie mundurowych.