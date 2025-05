Policjant dwukrotnym złotym medalistą w brazylijskim Jiu-Jitsu Data publikacji 30.05.2025 Powrót Drukuj Policjant z Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim po raz kolejny zaprezentował doskonałą formę. Aspirant sztabowy Piotr Kazaniecki został dwukrotnym złotym medalistą podczas „XXII Pucharu Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu” w Koninie. To nie pierwszy i zapewne nie ostatni sukces naszego kolegi w tej sztuce walki.

Aspirant sztabowy Piotr Kazaniecki pracuje na co dzień w Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim, jako dzielnicowy. Ostatnio nasz kolega wziął udział w zawodach w Koninie na „XXII Pucharze Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu”. Jego zamiłowanie i zaangażowanie oraz niezwykła wola walki pozwoliły mu dwukrotnie wywalczyć złoty medal w kategoriach: Masters II, niebieskie pasy, waga do 100,5kg oraz Masters I, niebieskie pasy waga do 100,5kg.

Pod koniec marca funkcjonariusz również rywalizował w Poznaniu na „Spring Open 2025 Gi&No-Gi Jiu-Jitsu” w kategorii Masters II, niebieskie pasy, waga do 100,5kg, gdzie także stanął na najwyższym podium.

Serdecznie gratulujemy naszemu koledze i życzymy dalszych sukcesów!