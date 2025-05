Po 11 latach wpadł w ręce lubelskich „łowców głów” Data publikacji 31.05.2025 Powrót Drukuj Łowcy głów z KWP w Lublinie zatrzymali 32-latka, który poszukiwany był 3 listami gończymi. Ścigany za przestępstwa narkotykowe mieszkaniec Lublina od 11 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, m.in. w Anglii i Holandii. Kiedy wrócił do Polski, poszukiwacze wpadli na jego trop i zatrzymali podczas jazdy samochodem na jednej z lubelskich ulic. Został przekonwojowany do zakładu karnego, gdzie czeka go 2 letnia odsiadka.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie w ostatnim czasie skupili uwagę na 32-latku, który poszukiwany był za szereg przestępstw narkotykowych. 11 lat temu sąd wydał za nim łącznie 3 listy gończe. Do odsiadki ma zasądzone prawie 2 lata kary pozbawienia wolności. Od tamtego czasu mężczyzna był „nieuchwytny”. Okazało się, że nie chcąc oddać się w ręce wymiaru sprawiedliwości, wyjechał za granicę. Ukrywał się m.in. w Anglii i Holandii.

Kiedy niedawno 32-latek powrócił do kraju i rodzinnego miasta, „łowcy głów” postanowili go zatrzymać. Ten podejrzewając, że policjanci „depczą mu po piętach”, często zmieniał miejsce swojej kryjówki. Aż do ostatniego wtorku, kiedy poszukiwacze wytropili go na jednej z lubelskich ulic w dzielnicy Dziesiąta. 32-latek wpadł w ich ręce, gdy jechał samochodem. Był bardzo zaskoczony dynamicznym zatrzymaniem, nie miał nawet szans na ucieczkę.

Policjanci zabrali go do jednostki, a później przekonwojowali do zakładu karnego. 32-latek spędzi tam zasądzone 2 lata odsiadki.

Zatrzymanie tego poszukiwanego, to już kolejny dowód na to, że przestępcy nie są w stanie uniknąć kary niezależnie, gdzie i jak długo próbują się ukryć. Dzięki zaangażowaniu i wieloletniemu doświadczeniu nasi „łowcy głów” namierzają i zatrzymują nawet najtrudniejszych poszukiwanych.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać anonimowo bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

(KWP Lublin/al)