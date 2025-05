Kosmiczny Dzień Dziecka w KPRM Data publikacji 31.05.2025 Powrót Drukuj W sobotę, 31 maja Kancelaria Prezesa Rady Ministrów już po raz jedenasty zorganizowała uroczyste obchody Dnia Dziecka na terenie swojego ogrodu i w Alejach Ujazdowskich przed Urzędem. Wydarzenie każdego roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a goście oczekując na wejście ustawiają się w kolejce na długo przed uroczystym otwarciem bram. Tak też było i tym razem.

Tegoroczne wydarzenie zorganizowane pod hasłem „Kosmiczny Dzień Dziecka” wystartowało punktualnie

o godzinie 10.00. Po otwarciu bram, mali goście wyruszyli w głąb ogrodów w poszukiwaniu przygotowanych

dla nich atrakcji. A wybór był naprawdę duży. Bo niemal wszystkie instytucje państwowe zorganizowały stoiska łącząc swoje kompetencje z kosmicznym tematem. Nie zabrakło w tych kosmicznych zabawach ani sportowych, ani technologicznych czy naukowych wyzwań i zagadek. Nie brakowało również cukrowej waty, lizaków, zdrowej żywności i stref odpoczynku. Atmosfera była beztrosko dziecięca. W kolorowym i ruchliwym tłumie można było zobaczyć i porozmawiać z gospodarzem imprezy premierem RP Donaldem Tuskiem, który odpowiadał

na wnikliwe pytania dzieci, np. jaki smak lodów lubi najbardziej? W Kosmicznym Dniu Dziecka uczestniczyli również Szef MSWiA Tomasz Siemoniak oraz I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, który częstował dzieci łakociami i rozmawiał z nimi, dzieląc się wzajemnie radością i uśmiechem.

Na stoisku Komendy Głównej Policji do dyspozycji dzieci byli funkcjonariusze i pracownicy Policji z Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Biura Prewencji, Biura Ruchu Drogowego KGP i Komendy Stołecznej Policji, którzy opowiadali o tajnikach pracy policjanta i bezpiecznych zachowaniach. Nie brakowało chętnych do zdjęć

w policyjnych radiowozach i na motocyklach. Przygotowano też szereg atrakcji związanych z bezpieczeństwem, konkursy i nagrody. Podobnie jak w ubiegłym roku do zapoznania się z techniką zbierania śladów kryminalistycznych oraz zawartością swojej tajemniczej walizki zachęcał policjant z Laboratorium Kryminalistycznego KSP. Dużą atrakcją dla maluchów były policyjne maskotki: Komisarz Zebra z KWP zs.

w Radomiu, Starszy posterunkowy Ryś z KPP w Mińsku Mazowieckim, Łoś z KPP w Wyszkowie i Kapitan Wyderka z Komisariatu Rzecznego Policji. Na najmłodszych czekały też kolorowanki, pluszowe misie, przypinki, odblaski oraz komiksy i książeczki o bezpieczeństwie. Były również płyty z nagraniami muzycznymi Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod batutą kapelmistrza, mł. insp. Janusza Trzepizura i wiele materiałów edukacyjnych. Ku uciesze policjantów maskotka Pancernika, który przypomina o zapinaniu pasów w samochodzie i jeździe

w fotelikach, była świetnie rozpoznawana przez dzieci i znikała w błyskawicznym tempie.

Z policyjnych atrakcji, dużym zainteresowaniem cieszył się potężny pojazd opancerzony „TUR”, wykorzystywany przez Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie. Ci, którym starczyło śmiałości i udało się wdrapać na pokład tego kolosa (a udało się wszystkim, oczywiście, bo policjanci i rodzice pomagali) mogli poczuć się, jak na prawdziwej misji bojowej.

Każdy kto wybrał się na Kosmiczny Dzień Dziecka mógł znaleźć coś dla siebie z mnóstwa tych galaktycznych atrakcji, które były zabawą i nauką jednocześnie.



Do zobaczenia za rok!

Tekst i zdjęcia: Izabela Pajdała