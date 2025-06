Policjanci przejęli 50 kilogramów i zatrzymali handlarzy Data publikacji 01.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Chełmna zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą za posiadanie i wprowadzanie do obrotu narkotyków. Decyzją sądu, podejrzani pozostaną w areszcie przez trzy miesiące. Policjanci przejęli około 50 kilogramów narkotyków.

Policjanci z Chełmna przez wiele tygodni pracowali nad sprawą dotyczącą posiadania i handlu narkotykami na terenie powiatu chełmińskiego.

Ustalenia kryminalnych pozwoliły na wytypowanie, a następnie zatrzymanie 30-letniego mieszkańca powiatu chełmińskiego i jego rówieśnika zamieszkałego w powiecie świeckim.

W trakcie przeszukań policjanci znaleźli i zabezpieczyli, zarówno przy podejrzewanych jak i w lokalu wynajmowanym przez jednego z nich na terenie Grudziądza, sprzęt do porcjowania, przechowywania i ważenia narkotyków.

Kryminalni zabezpieczyli łącznie 50 kilogramów różnych narkotyków, między innymi amfetaminę, marihuanę, ale także pochodne amfetaminy oraz 2000 sztuk tabletek ekstazy o czarnorynkowej wartości około 2 milionów złotych.

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na postawienie podejrzanym zarzutów posiadania i wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Prokurator nadzorujący śledztwo wnioskował o aresztowanie podejrzanych. Sąd zastosował wobec obu trzymiesięczny areszt. Za przestępstwo to grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Praca przy tej sprawie dopiero się zaczyna. Teraz policjanci będą ustalać z kim współpracowali aresztowani, kto miał być odbiorcą 50 kilogramów przejętych narkotyków, skąd one pochodziły i gdzie miały trafić.

(KWP Bydgoszcz/al)