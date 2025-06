„500 kilometrów +” startuje z lubuskiego - policjanci i strażacy jadą dla Konrada Data publikacji 01.06.2025 Powrót Drukuj Nie dla medali, nie dla rekordów lecz z potrzeby serca – rowerzyści, a wśród nich policjanci, strażacy ruszyli w długa trasę z Gorzowa Wielkopolskiego do Ustrzyk Dolnych. Wszystko po to, by pomóc młodej osobie, która dziś walczy o zdrowie i powrót do normalnego życia. 19-letni Konrad Zabagło z Leska, poszkodowany w wypadku komunikacyjnym jest symbolem i bohaterem IX edycji akcji charytatywnej „500 kilometrów +”. Ta szczytna inicjatywa połączyła mundurowych, społeczność rowerzystów i ludzi dobrej woli we wspólnej drodze – po nadzieję, solidarność i realną pomoc.

W niedzielny poranek (1 czerwca) kilkudziesięciu rowerzystów – wśród nich strażacy, policjanci oraz osoby prywatne – stawiło się przed Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą numer 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Punktualnie o godzinie 6, w duchu jedności i z ogromnym zaangażowaniem, rozpoczęli wspólną trasę, której pierwszy etap prowadzi do Krzyża Wielkopolskiego. Wśród uczestników znaleźli się także lubuscy policjanci na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektorem Jerzym Czebreszukiem.

Akcja „500 Kilometrów +” to coś więcej niż wyzwanie sportowe. To wyraz braterskiej solidarności służb mundurowych, które – choć na co dzień chronią i ratują innych – tym razem wyruszyły w trasę z myślą o jednym, konkretnym człowieku. 19-letni Konrad Zabagło z Leska, który w wyniku poważnego wypadku drogowego walczy o zdrowie i powrót do normalnego życia, może dziś liczyć na realne wsparcie. Każdy pokonany kilometr to nie tylko pot na czole i ból mięśni, ale przede wszystkim znak, że nie jest sam. A także symbol, że nawet kilkaset kilometrów dalej są ludzie, którzy wierzą w jego powrót do sprawności i robią wszystko, by mu w tym pomóc. Ty również możesz wspomóc Konrada w powrocie do zdrowia: KONRAD ZABAGŁO.

Konrad – walcz, jesteśmy z Tobą. Wracaj do zdrowia!

(KWP Gorzów Wlkp./al)