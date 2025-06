Zgłosili przestępstwa, których nie było - teraz sami staną przed sądem Powrót Drukuj W ciągu zaledwie dwóch dni policjanci z Olesna zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy – niezależnie od siebie – dopuścili się przestępstwa polegającego na złożeniu fałszywego zawiadomienia o przestępstwie. W obu przypadkach okazało się, że zgłoszone czyny nigdy nie miały miejsca. Obaj zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Teraz grozi im kara do 5 lat więzienia.

Zgodnie z art. 234 Kodeksu karnego, kto celowo oskarża inną osobę o przestępstwo, mimo że wie, iż to nieprawda – popełnia przestępstwo. Grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy ktoś niesłusznie wskazuje sprawcę, jak i wtedy, gdy całkowicie zmyśla zdarzenie, które nigdy nie miało miejsca. Takie działania mogą poważnie zaszkodzić niewinnym osobom.

Do tego typu zdarzeń, gdzie złożono fałszywe zawiadomienia doszło ostatnio na terenie powiatu oleskiego. W pierwszym z przypadków 45-letni mieszkaniec powiatu zgłosił, że padł ofiarą pobicia, którego mieli dopuścić się wskazani przez niego mężczyźni. Dzięki szybkiemu zabezpieczeniu i analizie nagrań z monitoringu, funkcjonariusze ustalili, że zgłaszający jadąc rowerem przewrócił się sam, a wskazane osoby nie miały żadnego związku z incydentem. Mężczyzna został zatrzymany na podstawie decyzji Prokuratora Rejonowego w Oleśnie i spędził noc w policyjnym areszcie.

Zaledwie dzień później policjanci zatrzymali 24-letniego mieszkańca powiatu opolskiego, który zgłosił rzekome zgwałcenie. W toku swoich czynności śledczy ustalili, że do żadnego przestępstwa nie doszło, a całe zgłoszenie było wymyślone. Także w tym przypadku mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Jak wynika z danych Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie, takie przypadki należą do rzadkości – w ciągu ostatnich trzech lat ujawniono cztery sytuacje, w których doszło do składania fałszywych zeznań lub zawiadomień o przestępstwie. Jednak nigdy wcześniej na terenie powiatu oleskiego nie odnotowano sytuacji, w której osoba inicjowała sprawę, składając całkowicie nieprawdziwe oskarżenie.

Obaj zatrzymani przyznali się do winy. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Oleśnie zastosowano wobec nich dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Sprawy mają charakter rozwojowy, a dalsze decyzje podejmie sąd. Teraz grozi im kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.