Policjanci pomogli mężczyźnie z niepełnosprawnością ruchową dostać się do lokalu wyborczego Data publikacji 02.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Kętach, w powiecie oświęcimskim udzielili wsparcia mieszkańcowi Kęt, poruszającemu się na wózku inwalidzkim. Wnieśli go do lokalu wyborczego, aby mógł zagłosować w wyborach prezydenckich.

W niedzielę (1 czerwca) wieczorem, mieszkaniec Kęt z niepełnosprawnością ruchową, przyjechał wózkiem inwalidzkim do jednego z lokali wyborczych w Kętach. Z uwagi na brak podjazdu nie mógł dostać się do wnętrza lokalu wyborczego. Z prośbą o udzielenie pomocy mężczyźnie i zastosowanie dostępu alternatywnego do kęckich policjantów zwrócił się przedstawiciel Komisji Wyborczej. Po chwili przed lokalem wyborczym zjawiły się dwa patrole. Mundurowi po schodach wnieśli wózek z mężczyzną do lokalu, a po oddaniu przez niego głosu znieśli go ze schodów. Mężczyzna podziękował funkcjonariuszom za udzieloną pomoc.

Przypominamy, że jeśli lokal wyborczy właściwy dla miejsca zamieszkania nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osoba z niepełnosprawnością ruchową ma możliwość wybrania lokalu posiadającego infrastrukturę dostosowaną do rodzaju niepełnosprawności. W takiej sytuacji osoba z niepełnosprawnością, przez Internet lub osobiście w urzędzie, składa wniosek o zmianę miejsca głosowania. Nie później niż na trzy dni przed wyborami.