Areszt dla mężczyzny, który nożem zaatakował udzielających mu pomocy ratowników medycznych

Data publikacji 02.06.2025 Powrót Drukuj

Ratownicy medyczni zostali zadysponowani do udzielenia pomocy medycznej 70-latkowi. Podczas transportu do szpitala agresywny mężczyzna wyciągnął nóż i przy jego użyciu groził pozbawieniem życia ratownikom. Na szczęście w wyniku całego zajścia sanitariusze nie doznali obrażeń ciała. Bez zbędnej zwłoki mundurowi zatrzymali mężczyznę, który został doprowadzony do policyjnej celi. Czynności procesowe z udziałem mężczyzny zostały wykonane dopiero dwa dni później, ze względu na jego stan upojenia. Na podstawie zebranemu do sprawy materiałowi dowodowemu mężczyzna usłyszał zarzuty zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.