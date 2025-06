Zadbaj o bezpieczeństwo na wodzie! Niebezpieczny wypadek na Zatoce Gdańskiej – Policjanci zareagowali błyskawicznie. Data publikacji 02.06.2025 Powrót Drukuj Poważny wypadek na wodzie w rejonie Sobieszewa – policjanci pomogli rannemu po zderzeniu ze skuterem wodnym. Dzięki błyskawicznej akcji patrolu wodnego i współpracy służb ratunkowych poszkodowany mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc i trafił do szpitala.

Wczoraj funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku pełnili służbę motorowodną na Zatoce Gdańskiej, dbając o bezpieczeństwo wszystkich korzystających z pięknej pogody i uroków morskiego wypoczynku. W składzie patrolu znajdowali się mł. asp. Łukasz Brzeziński, mł. asp. Michał Wylot, którzy patrolowali rejon zatoki.

O godzinie 13:50 policjanci otrzymali pilne zgłoszenie od oficera dyżurnego, o tym, że na plaży w rejonie wejścia nr 19, nieopodal rezerwatu Ptasi Raj na wyspie Sobieszewskiej, doszło do wypadku z udziałem skutera wodnego.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Ze względu na płyciznę i brak możliwości bezpośredniego dobicia do brzegu, jeden z policjantów wszedł do wody i przedostał się do poszkodowanego.

Na miejscu zastano osobę poszkodowaną, którą chwilę wcześniej potrącił sternik skutera wodnego. Policjanci podczas interwencji ustalili, że 41-letni kierujący skuterem, nie zachowując należytej ostrożności, podczas zbliżania się do plaży potrącił burtą stojącego w wodzie mężczyznę, powodując u niego złamanie nogi. Obaj mężczyźni byli trzeźwi, jednak kierujący nie posiadał wymaganych uprawnień do prowadzenia skutera o mocy 10 kw.

Ze względu na trudne warunki terenowe i brak możliwości dojazdu standardowego ambulansu, policjanci nawiązali współpracę z OSP Sobieszewo oraz ratownikami SAR Świbno, którzy przy pomocy quada i terenowego jeepa przetransportowali zespół medyczny do poszkodowanego, a następnie do pojazdu ratunkowego, skąd został przewieziony do szpitala.

Sezon letni to czas wzmożonej aktywności na wodach Zatoki Gdańskiej. Niestety, jak pokazuje sobotni incydent, chwila nieuwagi może skończyć się utratą zdrowia.

Policjanci przypominają, że:

Do prowadzenia skutera wodnego o mocy powyżej 10 kW wymagane są stosowne uprawnienia (patent sternika motorowodnego).

Każdy użytkownik akwenów powinien zachować szczególną ostrożność w pobliżu kąpielisk i plaż – zbliżanie się do brzegu z dużą prędkością jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale też niezgodne z przepisami.

Przed każdorazowym wypłynięciem warto sprawdzić sprzęt, warunki pogodowe i poinformować bliskich o planowanej trasie.

Policjanci, ratownicy SAR oraz służby medyczne czuwają nad bezpieczeństwem, jednak to użytkownicy wody są odpowiedzialni za swoje zachowanie.

Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji służb udało się udzielić poszkodowanemu niezbędnej pomocy i uniknąć poważniejszych konsekwencji. To kolejny dowód na to, jak ważna jest codzienna obecność Policji na wodzie i skuteczna współpraca służb ratunkowych.

Policjanci sporządzili dokumentację, którą przekazali do kapitanatu oraz do Wydziału ds. Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.