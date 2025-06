Dyżurny po służbie uratował życie kierowcy

Błyskawiczna reakcja, profesjonalizm i gotowość do niesienia pomocy – tak można podsumować postawę strzeleckiego policjanta, który w czasie wolnym od służby ratował kierującego oplem. 51-letni mężczyzna, prawdopodobnie w wyniku zasłabnięcia, zjechał z jezdni i taranując ogrodzenie, wjechał w garaż policjanta. Funkcjonariusz reanimował kierowcę, a następnie przekazał go pod opiekę medyków. Gdyby nie jego szybka reakcja, mogłoby dojść do tragedii.