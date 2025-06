Natychmiastowa reakcja służb przyniosła efekt Data publikacji 02.06.2025 Powrót Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 84-letniego mieszkańca Bielska-Białej. Mężczyzna został odnaleziony dzisiaj rano cały i zdrowy, choć wyziębiony i wyraźnie osłabiony. W odnalezieniu zaginionego kluczową rolę odegrał przewodnik psa służbowego - młodszy aspirant Bartosz Matuszny i jego czworonożny partner o imieniu Cezar, którzy na co dzień wspomagają działania policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Zgłoszenie o zaginięciu seniora wpłynęło do dyżurnego jednostki w nocy. Z uwagi na wiek mężczyzny oraz realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia, nie było chwili do stracenia. Wszystkie dostępne siły i środki natychmiast skierowano do działań poszukiwawczych. Oprócz wielu policjantów, do działań zaangażowano Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Państwową Straż Pożarną oraz Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Bielsko.

Akcja była prowadzona w trudnych warunkach, do czego przyczyniła się pora nocna, ograniczona widoczność oraz zarośnięty teren, co znacząco utrudniało działania.

Przełom nastąpił rano, gdy przed 10.00, dzięki przewodnikowi psa służbowego i jego czworonożnemu partnerowi o imieniu Cezar. Pies podjął trop i skutecznie doprowadził mundurowych do miejsca oddalonego o kilkaset metrów od mieszkania zaginionego.

Mężczyzna znajdował się wtrudno dostępnym, zalesionym terenie. Był przytomny, ale wyczerpany i wyziębiony. Na miejscu udzielono mu pierwszej pomocy, a następnie przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Obecnie jego stan jest stabilny, a życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Aspirant Bartosz Matuszny - przewodnik psa służbowego i jego partner o imieniu Cezar, na co dzień wspomagają działania policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, a ich służba pokazuje, jak ważną rolę w działaniach poszukiwawczych odgrywają psy służbowe.

Psy tropiące, specjalnie szkolone do odnajdywania osób, są nieocenionym wsparciem dla policjantów. Szybkość działania i zdolność wykrywania zapachów, mają często kluczowe znaczenie dla powodzenia akcji. Ogromny nakład pracy, szkolenia i serce włożone w służbę, przynoszą wymierne korzyści w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia.

Dziękujemy wszystkim służbom za sprawną i skuteczną współpracę. Jednocześnie apelujemy o jak najszybsze zgłaszanie zaginięć, gdyż w tego typu przypadkach czas jest czynnikiem decydującym.