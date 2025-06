Komendant Główny Policji spotkał się z Zastępcą Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Azerbejdżanu Data publikacji 03.06.2025 Powrót Drukuj W dniach 27 - 30 maja 2025 roku gościł w Polsce Zastępca Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Azerbejdżanu generał Ismata Aliyev, któremu towarzyszył azerski oficer łącznikowy sieci National Football Information Point Experts.

28 maja 2025 roku Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu stała się miejscem oficjalnej wizyty delegacji z Republiki Azerbejdżanu. Spotkanie było okazją do omówienia kwestii związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa podczas imprez masowych, w szczególności w kontekście organizowanego we Wrocławiu finału Ligi Konferencji UEFA. Obie strony wymieniły się także doświadczeniami w zakresie planowania zabezpieczeń oraz współpracy międzynarodowej w czasie dużych wydarzeń sportowych.

W dniu 29 maja 2025 r. z delegacją azerską spotkał się Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń. Tematem wizyty było zacieśnienie współpracy między służbami policyjnymi obu państw, a także wymiana doświadczeń w obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa publicznego. Poruszono także zagadnienia związane z organizacją i zabezpieczeniem imprez masowych, jak również z działaniami podejmowanymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli. Strony omówiły możliwości pogłębienia współpracy oraz wymiany dobrych praktyk.

W dalszej części pobytu w Polsce delegacja udała się do Komendy Stołecznej Policji, gdzie zapoznano gości z funkcjonowaniem Stołecznego Stanowiska Kierowania. Przedstawiono również wybrane elementy wyposażenia wykorzystywanego przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KSP , w tym nowoczesne środki transportu (radiowozy, motocykle), umundurowanie oraz sprzęt wspomagający codzienną służbę.

Zwieńczeniem programu była wizyta w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Delegacja azerska zwiedziła obiekty dydaktyczne, sportowe oraz strzelnicę. Odbyły się także merytoryczne rozmowy dotyczące zagadnień bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz systemu szkolenia funkcjonariuszy w tym zakresie. Uczestnicy spotkania wyrazili wspólną wolę dalszego wzmacniania relacji dwustronnych, a także gotowość do podejmowania nowych projektów o charakterze praktycznym.

Delegacja MSW Republiki Azerbejdżanu z uznaniem odniosła się do profesjonalizacji polskiej Policji w kontekście podejmowanych przez nią działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Podkreślono znaczenie dalszego zacieśniania relacji bilateralnych oraz wymiany dobrych praktyk. Obie strony potwierdziły kluczowe znaczenie współpracy międzynarodowej służb jako elementu szybkiego i skutecznego reagowania na globalne zagrożenia.