Wziął motocyklistę na maskę toyoty, gdy ten próbował go zatrzymać Data publikacji 03.06.2025 Powrót Drukuj Chwile grozy przeżył motocyklista podczas własnej interwencji w stosunku do kierowcy toyoty, którego podejrzewał o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Gdy motocyklista zablokował mu drogę przejazdu, ten ruszył do przodu i "wziął" go na maskę. Z mężczyzną na karoserii przejechał jeszcze kolejne metry. Kiedy motocyklista wyjął mu kluczyki ze stacyjki, kierowca toyoty uciekł. Bialscy policjanci zatrzymali 40-latka. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy - miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Usłyszał już zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości oraz narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu innego kierowcy. Grozi mu za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło niedzielne przedpołudnie na drodze wojewódzkiej 811 w Ciciborze Dużym. Podróżujący tą drogą motocyklista zauważył, że jadąca przed nim toyota nie trzyma toru jazdy, jadąc „od prawej do lewej”. Świadek podejrzewając, że kierowca osobówki może być nietrzeźwy, postanowił zareagować. Kiedy nadarzyła się okazja, wyprzedził go i zatrzymał przed rondem. Gdy stanął przed autem, by uniemożliwić kierowcy kontynuowanie jazdy, ten nagle ruszył na motocyklistę, w wyniku czego mężczyzna znalazł się na masce samochodu.

Kierowca pojazdu przejechał jeszcze kolejne metry ze znajdującym się na masce motocyklistą. Ten jednak nie stracił zimnej krwi i doprowadził do zatrzymania auta. Następnie wyjął znajdujące się w stacyjce kluczyki i zadzwonił na numer alarmowy. Wtedy kierowca toyoty uciekł z miejsca zdarzenia.

Dzięki informacji przekazanej przez świadków, funkcjonariusze szybko zatrzymali uciekiniera. W chwili zatrzymania 40-latek miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a auto, którym kierował, na parking strzeżony.

Wczoraj, 02.06.2025 r., mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości oraz narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu innego kierowcy. Grozi mu za to kara do 3 lat pozbawienia wolności. Do tego sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten jest orzekany to 3 lata. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą się też liczyć z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Pamiętaj, jeżeli masz podejrzenia, że inny uczestnik ruchu znajduje się pod wpływem alkoholu, zgłoś to dzwoniąc na numer alarmowy. Nietrzeźwi kierowcy stanowią śmiertelne zagrożenie zarówno dla siebie jak też i innych użytkowników dróg.

( KWP w Lublinie / mw)