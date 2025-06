Zatrzymany za oszustwa podatkowe. Straty Skarbu Państwa sięgają 2 milionów złotych Data publikacji 03.06.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali mieszkańca powiatu wałbrzyskiego, wobec którego zebrali materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutów w związku z wyłudzeniem około 2 milionów złotych podatku VAT. Mężczyzna posłużył się fałszywymi fakturami na około 5 milionów złotych. W ten sposób przyczynił się do narażenia Skarbu Państwa na straty. Mężczyzna usłyszał zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 53-letniego mieszkańca powiatu wałbrzyskiego, wobec którego zebrano obszerny materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutów. Mężczyzna jest podejrzany o posługiwanie się fałszywymi fakturami, co doprowadziło do znacznych uszczupleń należności podatkowych na szkodę Skarbu Państwa oraz o oszustwo podatkowe.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w okresie od stycznia 2019 roku do września 2024 roku podejrzany, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przedłożył w urzędzie skarbowym ponad 1100 nierzetelnych faktur na łączną kwotę około 5 milionów złotych. W wyniku tego procederu doszło do uszczuplenia podatku VAT w wysokości blisko 2 milionów złotych. Fikcyjne faktury dotyczyły głównie obrotu paliwem, a sam mężczyzna prowadzi działalność gospodarczą w branży transportowej.

53-latek usłyszał zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze – dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe w wysokości 20 tysięcy złotych. Z uwagi na wartość strat i posiadany przez podejrzanego majątek, organy ścigania rozważają wystąpienie do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie mienia w wysokości do 2 milionów złotych.

Za popełnione przestępstwa gospodarcze mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.