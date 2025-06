Policjanci eskortowali rodzącą kobietę do szpitala Data publikacji 03.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci referatu patrolowo-interwencyjnego z nakielskiej komendy pilotowali rodzącą kobietę do szpitala. Dzięki sprawnemu działaniu funkcjonariuszy przyszła mama bezpiecznie i na czas została przekazana pracownikom placówki medycznej.

Wczoraj, 02.06.br. mundurowi z referatu patrolowo-interwencyjnego nakielskiej komendy sierż. Mateusz Lunitz oraz sierż. Natalia Tamas, na ulicy Staszica w Nakle nad Notecią, kontrolowali trzeźwość kierujących w ramach akcji „Trzeźwy poranek”.

W pewnym momencie, do funkcjonariuszy podjechał jeden z kierowców i poprosił ich o pomoc. Wyraźnie poddenerwowany mężczyzna oświadczył, że wiezie rodzącą żonę do szpitala w Szubinie i prosi o pomoc w możliwie najszybszym dotarciu do placówki medycznej, z uwagi na stan w jakim znajduje się jego partnerka.

Mundurowi udzielili krótkiego instruktażu 20-latkowi, dotyczącego bezpieczeństwa w trakcie jazdy, a następnie włączyli sygnały błyskowe oraz dźwiękowe i rozpoczęli pilotaż.

Przejazd odbył się szybko i bezpiecznie, a rodząca kobieta została przekazana pod opiekę personelowi szpitala, który przystąpił do udzielania jej pomocy.

Funkcjonariusze nakielskiego garnizonu kolejny raz udowodnili, że w trudnej sytuacji można na nich polegać, a hasło „pomagamy i chronimy" to nie tylko słowa, ale codzienna rzeczywistość.