Fałszywe inwestycje w spółkę ORLEN Data publikacji 04.06.2025 Powrót Drukuj Mieszkaniec powiatu nyskiego stracił blisko 130 tysięcy złotych po tym, jak zaufał fałszywemu maklerowi oferującemu szybki zysk z inwestycji w akcje Orlenu. Oszust, podszywając się pod doradcę finansowego, nakłonił mężczyznę do wpłacenia pieniędzy na konto inwestycyjne. Cała operacja była starannie zaplanowaną manipulacją opartą na fałszywych stronach internetowych.

Mieszkaniec powiatu nyskiego padł ofiarą oszustwa finansowego, po tym, jak trafił w Internecie na ogłoszenie dotyczące możliwości inwestowania w akcje spółki Orlen. Po wypełnieniu formularza kontaktowego z mężczyzną skontaktował się fałszywy makler, który zapewnił, że pomoże mu osiągnąć szybkie zyski z inwestycji. Mężczyzna dodał, że przekaże jego dane do analityka finansowego, aby wszystko było zgodnie z procedurami dotyczącymi inwestycji.

Mężczyzna nieświadomy rzeczywistego charakteru działań wpłacał cyklicznie swoje oszczędności na konto sejfu internetowego, sądząc, że tak wygląda inwestowanie. Po uzyskaniu informacji o rzekomym dużym zarobku, 68-letni mężczyzna chciał wypłacić zarobione pieniądze. Ostatecznie otrzymał informację, że aby to zrobić, musi przekazać kolejne pieniądze, aby otworzyć dostęp do internetowego sejfu.

W wyniku działań oszustów mieszkaniec powiatu nyskiego przelał na konto przestępców blisko 130 tysięcy złotych. Przestępstwo było prowadzone w sposób zorganizowany i długotrwały, co utrudniło pokrzywdzonemu zorientowanie się, że padł ofiarą oszustwa!

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w stosunku do ofert szybkiego zarobku, zwłaszcza tych napotkanych w sieci. Należy unikać instalowania nieznanych aplikacji do zdalnego sterowania oraz nigdy nie udostępniać danych logowania do bankowości internetowej. Osoby starsze i mniej obeznane z nowoczesnymi technologiami są szczególnie narażone na tego typu oszustwa. Warto regularnie rozmawiać z bliskimi na temat bezpieczeństwa w Internecie i przestrzegać ich przed tego rodzaju zagrożeniami!

Jeżeli chcemy inwestować, najpierw zweryfikujmy, w jaki sposób można to zrobić bezpiecznie. Pamiętajmy, że:

żadnych transakcji finansowych nie należy zawierać kierując się przypadkowymi reklamami w Internecie;

listę instytucji finansowych zajmujących się funduszami inwestycyjnymi publikuje Komisja Nadzoru Finansowego;

na stronie Komisji Nadzoru Finansowego należy sprawdzić, czy dana firma inwestycyjna nie znajduje się na liście ostrzeżeń,

nie należy instalować dodatkowego oprogramowania na urządzeniach, z których następuje logowanie do bankowości internetowej;

nie należy udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej;

nie należy udostępniać danych poufnych dotyczących posiadanych kart płatniczych;

nie należy przesyłać skanów swojego dowodu osobistego.

O tym, na co należy zwracać szczególną uwagę podczas kupna akcji spółek paliwowych warto przeczytać na stronie ostrzeżenie przed oszustami.

Jeżeli chcesz zadbać o bezpieczeństwo swoich płatności, zachęcamy do zapoznania się z komunikatem przygotowanym przez KWP w Opolu w ramach projektu realizowanego wspólnie z NBP: Jak bronić się przed zagrożeniami cyberprzestępczością z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

(KWP w Opolu / mw)