Uratowana w ostatniej chwili. Policjant odwiódł kobietę od dramatycznego kroku Data publikacji 04.06.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji funkcjonariuszy Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze udało się zapobiec tragedii. Dyżurny jednostki, utrzymując przez kilkadziesiąt minut kontakt telefoniczny z kobietą znajdującą się w głębokim kryzysie psychicznym, odwiódł ją od zamiaru odebrania sobie życia.

Do zdarzenia doszło 3 czerwca 2025 roku, około 19.15. Do Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze zadzwonił pracownik punktu konsultacyjnego jednej z miejscowych placówek medycznych informując, że zgłosiła się do nich kobieta, która deklarowała myśli samobójcze. Niestety w trakcie badania oddaliła się z ośrodka, co natychmiast wzbudziło niepokój personelu medycznego. Z ustaleń wynikało, że była to 40-letnia mieszkanka regionu.

Policjanci podjęli próbę skontaktowania się z kobietą. Po chwili udało się nawiązać połączenie telefoniczne. Kobieta była silnie pobudzona emocjonalnie, twierdziła, że „ma dość życia”. Nie chciała ujawnić, gdzie się znajduje. Dyżurny natychmiast rozpoczął rozmowę z kobietą, próbując ją uspokoić, zbudować zaufanie i skłonić do przemyśleń. Prowadził z nią dialog, podkreślając wartość życia oraz możliwość wyjścia z kryzysu. W międzyczasie w rejonie szpitala i potencjalnych tras przemieszczania się kobiety, zostały zadysponowane patrole interwencyjne.

Podczas rozmowy kobieta ujawniła na jakiej ulicy aktualnie się znajduje. Ta informacja została przekazana patrolowi, który natychmiast udał się we wskazane miejsce. W dalszym ciągu dyżurny kontynuował rozmowę, podtrzymując kontakt i próbując nie dopuścić do dramatycznego kroku 40-latki. Po kilkudziesięciu minutach, dzięki spokojowi, zaangażowaniu i empatii policjanta, kobieta wyciszyła się i zgodziła na kontakt z mundurowymi. Odnalezioną przekazano pod opiekę medyczną.

Dzięki profesjonalnemu podejściu dyżurnego i sprawnej współpracy patroli udało się zapobiec tragedii.

Kryzys psychiczny może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, sytuacji życiowej czy statusu społecznego. Ważne, aby pamiętać, że istnieją miejsca, gdzie można otrzymać pomoc:

Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego – całodobowa, bezpłatna infolinia 800 70 2222, dostępna również przez czat i e-mail (www.liniawsparcia.pl).

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111 (czynny całą dobę).

Telefon Zaufania dla Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym – 116 123 (czynny całą dobę).

Szpitale psychiatryczne i poradnie zdrowia psychicznego – dostępne w każdym większym mieście.

Numer alarmowy 112 – w nagłych przypadkach zawsze można zadzwonić po pomoc.

Apelujemy do wszystkich, którzy zauważą niepokojące sygnały u bliskich, aby nie pozostawali obojętni. Czasem zwykła rozmowa może ocalić komuś życie.

( KWP we Wrocławiu / mw)