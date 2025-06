Policjanci zatrzymali sprawcę kolizji drogowej oraz dwóch poszukiwanych mężczyzn Data publikacji 04.06.2025 Powrót Drukuj Wczoraj Policjanci z ruchu drogowego pracowali na miejscu zdarzenia, do którego doszło na ulicy Ledóchowskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że Kierujący pojazdem marki Honda, wykonując manewr wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem i najechał na prawidłowo zaparkowane pojazdy, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Wskutek zderzenia uszkodzonych zostało 5 pojazdów.

Funkcjonariusze gdyńskiej drogówki obsługiwali zdarzenie drogowe, do którego doszło wczoraj na ulicy Ledóchowskiego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący hondą podczas manewru wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem i najechał na zaparkowane pojazdy, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Patrolując ulice policjanci znaleźli porzucony pojazd na ulicy Sucharskiego. Na miejscu mundurowi ustalili świadków zdarzenia, wykonali oględziny pojazdów oraz dokumentację fotograficzną, zabezpieczyli monitoring i ślady miejsca zdarzenia.

Samochód sprawcy został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Wieczorem kryminalni Komendy Miejskiej Policji w Gdyni wspierani przez funkcjonariuszy ruchu drogowego w jednym z gdyńskich mieszkań zatrzymali sprawcę zdarzenia. Jak się okazało był nim 31-letni mieszkaniec Gdyni.

W trakcie wykonywanych czynności do sprawy zatrzymanych zostało jeszcze 2 mężczyzn, którzy jak się okazało byli poszukiwani do odbycia kary 3 i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sprawcę przebadano na zawartość alkoholu - miał 0,64 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, po czym przewieziono do placówki medycznej celem pobrania krwi, następnie został osadzony w policyjnej celi.

W najbliższym czasie kierujący usłyszy zarzuty spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w zależności od badania krwi, kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu.