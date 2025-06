Weszli do domku na działce. Nie znaleźli w środku nic wartościowego, więc ukradli kamerę monitoringu Data publikacji 04.06.2025 Powrót Drukuj Kryminalni zatrzymali 22-latka, jednego ze sprawców kradzieży kamery monitoringu o wartości 1000 zł. Mężczyzna w niedzielę, 1 czerwca, w Lęborku, wszedł ze swoim kompanem do niezabezpieczonego przed dostępem obcych osób drewnianego domku na narzędzia. Obydwaj długo w środku nie zabawili, bo nic wartościowego tam nie znaleźli. Postanowili więc ukraść solarną kamerę zewnętrznego monitoringu. Policjanci znają tożsamość drugiego sprawcy. Jego zatrzymanie jest kwestią czasu.

W niedzielę 1 czerwca policjanci zostali skierowani na teren jednej z prywatnych działek w Lęborku, gdzie zgłoszono kradzież zewnętrznej solarnej kamery monitoringu o wartości 1000 zł. Wizerunek sprawców kradzieży został zarejestrowany przez tę kamerę, a zapis obrazu przechowany na zewnętrznym serwerze. Sprawcy weszli do niezamkniętego na klucz drewnianego domku, w którym były składowane narzędzia. Gdy nie znaleźli tam nic, co przedstawiałoby dla nich wartość materialną, wyszli na zewnątrz. Tam ich uwagę zwróciła zamontowana na domku kamera monitoringu. Zerwali ją i uciekli. Okazało się jednak, że i ona nie była dla nich wystarczająco wartościowa, więc podczas ucieczki odrzucili ją w zarośla. Śledczy z technikiem kryminalistyki zabezpieczyli na miejscu ślady i dowody, a kryminalni na podstawie nagrania monitoringu i własnych ustaleń operacyjnych szybko ustalili tożsamość sprawców. Następnego dnia rano w Lęborku weszli do mieszkania podejrzewanego o kradzież 22-latka i zatrzymali go.

Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży, przestępstwa zagrożonego karą 5 lat pozbawienia wolności. Obecnie trwają czynności zmierzające do zatrzymania drugiego sprawcy.

Aby uchronić się przed złodziejami zadbajmy o właściwe zabezpieczenie swoich domów, altanek czy innych nieruchomości. Zainwestujmy w solidne zamki, zabezpieczmy okna. W nieruchomościach, w których na co dzień nie przebywamy, nie pozostawiajmy wartościowych przedmiotów. Regularnie, np. w ramach spacerów, sprawdzajmy, czy nikt niepowołany nie próbował dostać się do wnętrza.