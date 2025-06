5-latka została potrącona przez samochód. Jej Tata podziękował policjantom za postawę, pomoc i empatię Data publikacji 04.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci pojawiają się najczęściej w miejscu konfliktu lub trudnej sytuacji, której muszą zaradzić. Często mają do czynienia z osobami pod wpływem dużych emocji. Tym bardziej cieszą ich słowa uznania za pracę, jaką na co dzień wykonują. Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach wpłynęły podziękowania dla polkowickich funkcjonariuszy, którzy zarówno w czasie wolnym, jak i w trakcie służby nieśli pomoc poszkodowanej 5-letniej mieszkańce Chocianowa oraz pozostałym uczestnikom zdarzenia drogowego.

Dokładnie 27 maja br. polkowiccy policjanci wykonywali czynności służbowe podczas skrajnie niebezpiecznego w skutkach zdarzenia drogowego. Na ulicy Fabrycznej w Chocianowie kierujący busem marki Mercedes, podczas manewru cofania, potrącił 5-latkę. Chwilę później dziewczynka śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego została przetransportowana do szpitala w Zielonej Górze.

Kilka dni później do Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach wpłynęła wiadomość, która dobitnie pokazuje, że rola policjantów podczas obsługi opisywanego zdarzenia nie ograniczyła się wyłącznie do sporządzenia niezbędnej dokumentacji.

Te miłe słowa opisujące służbę polkowickich policjantów niewątpliwie stanowią dowód na to, że mundurowi są zawsze gotowi do niesienia pomoc drugiemu człowiekowi i to niezależnie od tego, czy są w służbie, czy poza nią. Listy takie jak ten motywują do mierzenia się z trudnościami służby i pomocy w myśl dewizy "Pomagamy i chronimy", która każdego dnia przyświeca naszym funkcjonariuszom.