Słowa uznania dla dolnośląskich policjantów za skuteczne działania podczas wydarzeń związanych z Finałem Ligi Konferencji UEFA

29 maja 2025 r. do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wpłynęły słowa uznania od mieszkańca miasta skierowane wprost do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu dla dolnośląskich mundurowych za skuteczne działania podczas wydarzeń związanych z Finałem Ligi Konferencji UEFA. To bardzo motywujące i budujące, że mieszkańcy zauważają i doceniają naszą pracę.

Kilka dni temu na skrzynkę mailową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wpłynęły słowa uznania od mieszkańca miasta skierowane wprost do Komendanta Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Mężczyzna pochwalił przede wszystkim profesjonalizm dolnośląskich mundurowych podczas działań związanych z wydarzeniami Finału Ligi Konferencji UEFA. Jak napisał: „Przywracanie porządku było błyskawiczne, profesjonalne i skuteczne. Działania pododdziałów prewencji były wzorowe. Materiały filmowe z ich działań powinny być wykorzystane podczas szkoleń”.

Mieszkaniec Wrocławia pogratulował Generałowi znakomitej umiejętności dobierania właściwego zespołu i podziękował za służbę dla dobra mieszkańców województwa.

Takie słowa są dla nas policjantów zawsze bardzo motywujące i budujące. Nie ma lepszej nagrody za naszą pracę niż uśmiech drugiego człowieka czy słowo DZIĘKUJĘ.