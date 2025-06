Operacyjny poszedł na lody z dzieckiem i zatrzymał włamywacza

Data publikacji 04.06.2025 Powrót Drukuj

Na 3 miesiące do tymczasowego aresztu trafił 38-letni recydywista. Mężczyzna został zatrzymany przez policjanta w czasie wolnym do służby, który akurat wybrał się z dzieckiem na lody. Mieszkaniec Lublina na swoim koncie ma włamanie do kancelarii notarialnej, zniszczenie mienia oraz kradzież kart bankomatowych i pieniędzy. Część łupów schował w zaroślach. Łącznie 38-latek usłyszał 9 zarzutów. Grozi mu do 15 lat więzienia.