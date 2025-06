„Bezpieczne wakacje” z parą prezydencką Data publikacji 04.06.2025 Powrót Drukuj Już po raz dziewiąty, tuż przed nadejściem wakacji prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą dziś spotkali się w Ogrodzie Pałacu Prezydenckiego z dziećmi z całej Polski, które zapoznały się z zasadami bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku oraz właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Podczas spotkania Prezydent RP i Pierwsza Dama wręczyli sześciorgu młodym ludziom Medale za Ofiarność i Odwagę. Za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego uhonorowani zostali: Aleksandra Arczewska, Alex Kania, Mateusz i Maksymilian Kuśmierek, Tycjan Pers i Piotr Radoń.

Prezydent zwrócił uwagę, że dzisiejsi młodzi bohaterowie, którzy odebrali odznaczenia charakteryzują się nie tylko odwagą, ale także znajomością tych wszystkich zasad, dzięki którym potrafili prawidłowo odczytać niepokojącą sytuację i powiadomić odpowiednie służby.

– To bardzo ważne, by niosąc pomoc, zawsze – jak to mówią – mierzyć siły na zamiary, czyli starać się ocenić, na ile jesteście w stanie pomóc sami, a kiedy potrzebujemy pomocy. Oceniajmy na ile ta próba udzielenia pomocy będzie skuteczna i nie sprowadzi zagrożenia też na nas samych – podkreślił Andrzej Duda.

W tegorocznej edycji „Bezpiecznych Wakacji” weźmie udział kilkaset dzieci, które – wraz z Parą Prezydencką – miały okazję uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez służby mundurowe, ratownicze i inne instytucje. Dzieci poznały zasady właściwego zachowania podczas letniego wypoczynku, m.in. w górach czy nad wodą, a także w sytuacjach zagrożenia oraz zasady bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

W trakcie pikniku najmłodsi mieli okazję odwiedzić wiele ciekawych stoisk m.in. Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej czy Państwowej Straży Pożarnej. Na promocyjnym stoisku policyjnym Komendy Głównej Policji przygotowano dla dzieci konkursy, komiksy, kolorowanki, balony, pluszowe maskotki i wiele innych ciekawych gadżetów. Zwiedzając stoiska młodsi i starsi mogli usiąść na motocyklu, czy przybić piątki z policyjnymi maskotkami. Pierwsza Dama podczas wizyty na policyjnym stoiku zorganizowała konkurs wiedzy dla najmłodszych, który oczywiście dotyczył bezpieczeństwa podczas wakacji. Nagrodami w nim były upominki przygotowane przez KGP.

Pierwsza Dama przekazała słowa podziękowania dla służb, organizacji ratowniczych i instytucji za niezwykłe zaangażowanie w coroczne przygotowanie „Bezpiecznych wakacji”.

– Bardzo dziękuję za tę współpracę i jestem pewna, że Państwa zaangażowanie w tę inicjatywę i wszystkie inicjatywy edukacyjne poprawiają poziom bezpieczeństwa wśród najmłodszych – dodała.

Całość uzupełnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

„Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką” to wydarzenie organizowane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego we współpracy ze służbami, formacjami, organizacjami ratowniczymi oraz instytucjami skierowana do dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Dotychczas – przez 9. edycji akcji – ponad 4 000 dzieci nauczyło się zasad prawidłowego zachowania w sytuacjach zagrożenia.

Tekst i zdjęcia Andrzej Chyliński/BKS KGP