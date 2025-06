Niebezpieczny manewr na S6. 24-latka wjechała pod prąd - wysoki mandat i punkty karne Data publikacji 05.06.2025 Powrót Drukuj Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S6 w rejonie ulicy Morskiej. 24-letnia kobieta, jadąca od strony tej ulicy, chciała włączyć się do ruchu w kierunku Trójmiasta. Niestety, przez chwilową nieuwagę pomyliła pasy i wjechała pod prąd, gdzie doszło do kolizji z nadjeżdżającą ciężarówką. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, ale sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Co robić, gdy wjedziemy pod prąd? Rady policjantów.

Kilka dramatycznych sekund wystarczyło by doszło do kolizji z nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarówką marki Volvo, którą prowadził 65-letni mężczyzna. Na szczęście nikomu nic się poważnego nie stało, jednak kobieta otrzymała mandat w wysokości 3 tysięcy złotych i 10 punktów karnych.

Zasady bezpieczeństwa – co robić, gdy wjedziemy pod prąd?

Zdarzenia, w których kierowcy wjeżdżają pod prąd na drogach ekspresowych czy autostradach, niestety nie są rzadkością. Każde takie zachowanie stwarza ogromne zagrożenie – nie tylko dla samego sprawcy, ale również dla innych uczestników ruchu. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

1. Zachowaj spokój i nie panikuj

Najgorszym możliwym rozwiązaniem jest kontynuowanie jazdy „na siłę”. W pierwszej kolejności należy natychmiast się zatrzymać na poboczu lub pasie awaryjnym, jeśli to możliwe.

2. Włącz światła awaryjne

Dzięki temu inni kierowcy szybciej zauważą zagrożenie. To może zapobiec czołowemu zderzeniu.

3. Zadzwoń pod numer alarmowy 112

Policja natychmiast skieruje patrol i pomoże bezpiecznie usunąć pojazd z drogi. Operator zapyta o Twoje położenie – warto wiedzieć, na którym odcinku drogi się znajdujesz.

4. Nie próbuj zawracać samodzielnie

Na drodze ekspresowej nie ma miejsca na takie manewry. Każda próba może skończyć się tragedią.

Jak uniknąć podobnych błędów?

Zawsze czytaj znaki drogowe i oznaczenia poziome. Szczególnie w okolicy węzłów i zjazdów. Nie spiesz się przy włączaniu do ruchu. Lepiej poświęcić kilka sekund więcej niż popełnić błąd. Unikaj korzystania z telefonu lub rozpraszania się w czasie jazdy. Nawet krótka chwila nieuwagi może kosztować życie. Jeśli jesteś niepewny kierunku – zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu i zapytaj lub skorzystaj z nawigacji. Regularnie aktualizuj swoje umiejętności i znajomość przepisów. Wielu kierowców nie wie, że za wjazd pod prąd grozi nie tylko mandat, ale i zatrzymanie prawa jazdy.

Pamiętajmy, że droga ekspresowa to nie miejsce na błędy. Wjazd pod prąd to jeden z najniebezpieczniejszych manewrów. Nawet jeżeli nikomu nic się nie stało – to tylko łut szczęścia. W takich sytuacjach zawsze warto kierować się rozwagą, ostrożnością i stosować się do przepisów. Życie i zdrowie są najważniejsze.