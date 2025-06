Profesjonalizm i odwaga w służbie - policjanci ewakuowali mieszkańców z pożaru Data publikacji 05.06.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, młodszy aspirant Tomasz Leśniak i sierżant Łukasz Nisiewicz, wykazali się wyjątkowym profesjonalizmem i zaangażowaniem podczas interwencji związanej z pożarem mieszkania w jednym z budynków wielorodzinnych na terenie Międzyrzecza. Dzięki szybkiej reakcji policjantów ewakuowano siedem osób, z których żadna nie wymagała hospitalizacji.

Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze zastali zamknięte drzwi do klatki schodowej, a wewnątrz budynku wyczuwalny był zapach dymu. Po wejściu do środka policjanci stwierdzili, że pożarem objęte jest mieszkanie na drugim piętrze. Klatka schodowa była już silnie zadymiona, a sytuacja stwarzała realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania ewakuacyjne, nawołując mieszkańców do opuszczenia lokali. Dzięki szybkiej reakcji policjantów sześć osób samodzielnie opuściło zagrożony budynek i udało się w bezpieczne miejsce. Następnie mundurowi pobiegli do mieszkania objętego pożarem. Drzwi wejściowe nie były zabezpieczone, co umożliwiło natychmiastowe wejście do środka. W jednym z pomieszczeń funkcjonariusze ujawnili zdezorientowanego mężczyznę z objawami zatrucia dymem. Mężczyzna został niezwłocznie ewakuowany i przekazany pod opiekę służb ratowniczych. Policjanci powrócili do płonącego lokalu, gdzie zlokalizowali źródło ognia – balkon. Podjęli próbę ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru i gaszenia ognia, wykazując się zdecydowaniem i odwagą. W trakcie tych działań na miejsce dotarła jednostka Państwowej Straży Pożarnej z Międzyrzecza, która przejęła dalsze czynności ratowniczo-gaśnicze. Łącznie ewakuowano siedem osób, z czego żadna nie wymagała hospitalizacji.

Warto podkreślić, że zarówno młodszy aspirant Tomasz Leśniak jak i sierżant Łukasz Nisiewicz nie po raz pierwszy wykazali się zdecydowaną postawą w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. Podobne działania miały miejsce między innymi 25 marca oraz 19 maja 2024 roku, gdy jako patrol interweniowali w innych zdarzeniach związanych z pożarem oraz ewakuacją osób. Ich zimna krew i wysoki poziom przygotowania do działań w sytuacjach kryzysowych są najlepszym potwierdzeniem tego, jak ważną rolę pełnią policjanci w systemie bezpieczeństwa.