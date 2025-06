Kradli części transformatorów, odpowiedzą za kradzieże z włamaniami Data publikacji 05.06.2025 Powrót Drukuj W ręce sokólskich policjantów wpadło dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem. Ich łupem padły części z transformatorów o wartości 125 tysięcy złotych. Mężczyźni demontowali je ze słupów energetycznych. 20 i 46-latek usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Dodatkowo starszy z nich odpowie za posiadanie narkotyków. Za kradzież z włamaniem zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, za posiadanie narkotyków do lat 3.

Sokólscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże z włamaniem. 20 i 46-latek wpadli podczas nocnej kontroli drogowej w jednej z miejscowości w gminie Janów. Działania mundurowych wspierał policyjny pies Maczeta. To on wskazał miejsce, w którym policjanci znaleźli narkotyki. Badanie narkotesterem wykazało, że była to amfetamina. Dodatkowo wstępne badanie na zawartość narkotyków 20-letniego kierowcy wykazało, że kierował on audi pod działaniem amfetaminy. Mężczyźnie pobrano krew do dalszych badań.

Podczas wykonywanych czynności mundurowi znaleźli w samochodzie również obcęgi do cięcia metalu i łom. Dodatkowo podczas przeszukania w miejscu zamierzania podejrzewanych policjanci ujawnili miedziane części pochodzące z transformatorów. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyźni od marca do końca maja bieżącego roku włamali się do 5 transformatorów na terenie powiatu i skradli z nich miedziane elementy, które później sprzedali na skupie złomu. Wartość skradzionych przedmiotów oszacowana została na ponad 125 tysięcy złotych. Obaj mieszkańcy powiatu sokólskiego trafili do policyjnego aresztu. 20 i 46-latek usłyszeli pięć zarzutów kradzieży z włamaniem. Dodatkowo starszy z nich odpowie za posiadanie narkotyków. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, za posiadanie narkotyków do lat 3.