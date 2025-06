Stracił ponad pół miliona złotych! Inwestycje na giełdzie i w kryptowaluty okazały się oszustwem Data publikacji 05.06.2025 Powrót Drukuj Ponad pół miliona złotych stracił pewien mieszkaniec Zielonej Góry, który uległ przestępczej manipulacji. Chcąc pomnożyć swoje oszczędności „inwestował” na giełdzie i w kryptowaluty. Przekonany o słuszności swojego postępowania, widząc zyski w wirtualnym portfelu, przez kilka dni wpłacał im swoje pieniądze. A wszystko przez to, że dał się nabrać na fałszywą reklamę zamieszczoną przez przestępców w Internecie.

Pewien zielonogórzanin podczas przeglądania Internetu zauważył artykuł, z którego wynikało, że pewien program telewizyjny nie wyemituje jednego z odcinków, ponieważ jego gość zdradził w nim jak zainwestować pieniądze, żeby szybko i dużo zarobić. Mężczyzna postanowił dowiedzieć się więcej na ten temat i niestety to był początek jego kłopotów, wpisując swój numer telefonu na podejrzanej stronie, nieświadomie sam podał się przestępcom „na tacy”.

Po pewnym czasie skontaktowała się z nim kobieta, która kazała mu wpłacić 1000 złotych, a następnie poleciła instalację programu na platformie handlowej, żeby mógł zacząć „inwestować”. Po pewnym czasie skontaktował się z nim fałszywy doradca, który podał się za jego opiekuna i zaczął namawiać do kolejnych inwestycji, proponując zakup złota i akcji różnych spółek. Mężczyzna nie zdając sobie sprawy z przestępczej manipulacji, bez zastanowienia zaczął wpłacać coraz to większe kwoty. Jednocześnie widział na swoim wirtualnym „koncie”, do którego dostęp uzyskał od oszustów, że jego pieniądze przynoszą „zyski”.

Przestępcza manipulacja trwała kilka dni, oszuści żądali kolejnych wpłat, aż w końcu mężczyzna postanowił zadzwonić do syna po radę. Ten natychmiast zorientował się, że ojciec padł ofiarą oszustów i kazał zawiadomić policję. Niestety „zainwestowanych” pieniędzy nie da się już odzyskać.

Przestrzegamy przed inwestowaniem swoich pieniędzy w Internecie oraz instalowaniem jakichkolwiek programów pochodzących z nieznanych źródeł. Nie reagujmy na telefony od fałszywych bankowych konsultantów, brokerów czy doradców, którzy obiecują duże i szybkie zyski przy inwestycjach w kryptowaluty, złoto, gazociągi czy akcje różnych spółek – tak działają oszuści! Nawet prawdziwe inwestycje są obarczone ryzykiem straty i nigdy nie gwarantują 100% pewności zysku. Zanim zaczniemy inwestować w Internecie, zdobądźmy wiedzę na ten temat i nie wierzmy w historie, które ktoś opowiada nam przez telefon.