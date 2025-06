Policyjna eskorta do szpitala. Szybka reakcja oławskich funkcjonariuszy Data publikacji 05.06.2025 Powrót Drukuj Oławscy policjanci uczestniczyli w niecodziennej interwencji - eskortowali do szpitala tracącą przytomność kobietę, która ze względu na pogarszający się stan wymagała natychmiastowej pomocy medycznej. Mundurowi bez wahania wykorzystali pojazd uprzywilejowany i pomogli bezpiecznie dotrzeć do placówki medycznej, gdzie kobieta została przekazana w ręce doświadczonych specjalistów.

Wczora,j 4 czerwca br., kilka minut przed 18.00 na terenie Domaniowa do funkcjonariuszy ruchu drogowego z Oławy, którzy w tym czasie wykonywali czynności służbowe podjechał samochód osobowy. Ze wskazanego pojazdu wysiadł mężczyzna, który oświadczył, że w trakcie podróży jego partnerka źle się poczuła i z uwagi na silny ból brzucha traci przytomność. Pogarszający się stan zdrowia był niepokojący, a każda sekunda mogła decydować o dalszym losie 35-latki.

Zarówno kierujący jak i policjanci wiedzieli, że w chwili zdarzenia na odcinku autostrady oraz na drogach dojazdowych do Oławy jest duże natężenie ruchu, co z całą pewnością utrudniłoby szybkie i bezpieczne dotarcie do szpitala. W tej sytuacji policjanci nie zastanawiali się nawet przez chwilę i natychmiast zaoferowali pomoc w pilotażu do oławskiego szpitala.

Na początku mundurowi poinformowali kierującego w jaki sposób uczestniczyć w eskorcie, po czym wsiedli do radiowozu, uruchomili sygnały świetle i dźwiękowe, a następnie bezpiecznie przemieścili się do oławskiej placówki medycznej.

W ten sposób kobieta szybko, a co ważniejsze, bezpiecznie dotarła do szpitala, gdzie została przekazana w ręce doświadczonych medyków.