Citroen, włamanie, szantaż – zatrzymany 30-latek odpowie za 6 przestępstw Data publikacji 05.06.2025 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali 30-latka, który ma na swoim koncie m.in. włamanie do mieszkania, kradzież samochodu o wartości 100 tys. zł., oszustwo, zniszczenie mienia, złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz naruszenie nietykalności cielesnej policjantów. Sprawca usłyszał zarzuty, teraz grozi mu kara nawet 10 lat więzienia.

Na początku tygodnia policjanci z komisariatu w Śródmieściu odebrali zgłoszenie o kradzieży citroena jumpy o wartości 100 tys. zł. Do zdarzenia doszło o godzinie 13.00 na terenie dzielnicy Stogi. Policjanci pojechali na miejsce i wykonali oględziny, policyjny technik sporządził dokumentację fotograficzną, funkcjonariusze przyjęli też od pokrzywdzonego zawiadomienie i przesłuchali świadków. Jak się okazało, 74-letni mieszkaniec Gdańska przyjechał nad morze, zaparkował samochód i dalej pojechał w kierunku plaży rowerem. W tym czasie na plaży nie było wiele osób i mężczyzna był przekonany, że jego rzeczy są bezpieczne. Mężczyzna wszedł do wody, a gdy po pewnym czasie wrócił, zauważył, że zginął plecak, który był wcześniej przypięty do roweru. Wraz z plecakiem zginęły kluczyki do samochodu, portfel, klucze do mieszkania i telefon. Gdy pokrzywdzony dotarł do miejsca, w którym zaparkował, okazało się, że samochodu też nie ma.

Zanim udało mu się skontaktować z żoną, okazało się, że wcześniej z kobietą kontaktował się sprawca i zażądał pieniędzy w zamian za zwrot ukradzionych rzeczy.

Tą sprawą zajęli się kryminalni z komisariatu w Śródmieściu, którzy dzięki współpracy z kryminalnymi z gdańskiej komendy miejskiej oraz policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku ustalili, że sprawca znajduje się na terenie gminy Pruszcz Gdański.

Tuż przed godz. 19.00 kryminalni ze Śródmieścia, jadąc w kierunku Trąbek Wielkich, znaleźli citroena na terenach leśnych. Gdy siedzący za kierownica mężczyzna usłyszał okrzyk „POLICJA”, próbował odjechać. Policjanci skutecznie mu to uniemożliwili, jednak mężczyzna był bardzo agresywny. Stawiał czynny opór przy zatrzymaniu i naruszył nietykalność cielesną policjantów. Gdy został obezwładniony, policjanci zauważyli, że w samochodzie znajdują się rzeczy, o których nie wspominał pokrzywdzony. Przedmioty nie należały też do zatrzymanego.

Szybko się okazało, że ujawnione przedmioty pochodzą z nieruchomości pokrzywdzonego, którą sprawca zdążył okraść. Mężczyzna włamał się do domu przy pomocy ukradzionych kluczy. Policjanci sprawdzili dane mężczyzny w policyjnych systemach i okazało się, że 30-latek ma zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz policyjny technik wykonali na miejscu czynności i zabezpieczyli ślady. Zatrzymany 30-latek został przetransportowany do policyjnego aresztu, a odzyskane przedmioty, w tym samochód zostały przekazane właścicielowi.

Dzięki zgromadzonym przez policjantów dowodom mężczyźnie przedstawiono łącznie 6 zarzutów, to m.in. kradzież samochodu o wartości 100 tys. zł. oraz innych przedmiotów, oszustwo, zniszczenie mienia, złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, kradzież z włamaniem, naruszenie nietykalności cielesnej policjantów oraz uszkodzenie ciał jednego z nich.

Za kradzież z włamaniem grozi kara nawet 10 lat więzienia.

Za oszustwo grozi kara 8 lat więzienia.

Za złamanie sądowego zakazu grozi kara 5 lat więzienia.

Za kradzież grozi kara 5 lat więzienia.

Za zniszczenie mienia grozi kara 5 lat więzienia.

Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi kara 3 lat więzienia