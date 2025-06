V Ogólnopolskie Zawody Pływackie Służb Mundurowych im. kom. Wacława Lejko o Puchar Komendanta Głównego Policji Data publikacji 05.06.2025 Powrót Drukuj 4 czerwca 2025 r. odbyły się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Włochy, V Ogólnopolskie Zawody Pływackie Służb Mundurowych im. kom. Wacława Lejko o Puchar Komendanta Głównego Policji. Zawody upamiętniają kom. Władysława Lejko, który zginął podczas nurkowania w jeziorze Garda.

Impreza została zorganizowana przez Gabinet Komendanta Głównego Policji wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st . Warszawy w dzielnicy Włochy, Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji „BOA” i Regionem Centralnego Biura Śledczego Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA.

Podczas otwarcia obecni byli nadinsp. Roman Kuster - I zastępca komendanta głównego Policji, Anna Lejko z dziećmi, Hanną i Marcelem, insp . Łukasz Pikuła - dowódca CPKP „BOA”, Jarosław Korcz - Burmistrz Dzielnicy Włochy, Agnieszka Mecheta - dyrektor OSiR Warszawa w dzielnicy Włochy, mł. insp. Dariusz Pawlak - komendant Rejonowy Policji Warszawa III, Andrzej Kropiwiec - prezes zarządu Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA oraz zawodniczki i zawodnicy zawodów pływackich.

Zawody otworzył nadinsp. Roman Kuster - zastępca komendanta głównego Policji.

- Komisarz Wacław Lejko był przykładem człowieka, który doskonale połączył pasję ze służbą. Tak służba, jak i jego pasja były zajęciami niebezpiecznymi. Wielokrotnie bił rekordy, ale wy też bijecie rekordy również w codziennej służbie. Każdy z was ma duszę sportowca i wie, co znaczy wygrywać z własnymi słabościami. Zgromadziliśmy się tutaj, aby uczcić pamięć silnego człowieka i nigdy nie zapomnieć o jego odwadze. Odwagą wykazujecie się wszyscy, nie tylko służba kontrterrorystyczna, ale wszystkie służby mundurowe, którzy na co dzień narażacie swoje życie i zdrowie. Te zawody są ważnym wydarzeniem podkreślającym znamienitą osobę kom. Wacława Lejko. Spotykamy się, by walczyć o zwycięstwo, ale też po to, by się integrować. Dziękuję wszystkim obecnym i życzę powodzenia.

Zawodnicy i zawodniczki z całego kraju zmagali się w konkurencjach 100 m i 50 m stylami: dowolnym, klasycznym, grzbietowym i motylkowym dla kobiet i mężczyzn, oraz w sztafecie na dystansie 4 x 50 m stylem dowolnym dla kobiet i mężczyzn.

Kom. Wacław Lejko był zastępcą naczelnika Wydziału Bojowego II ówczesnego Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP . Ustanowił rekord w nurkowaniu schodząc 7 października 2015 r. na głębokość 203 metrów we włoskim jeziorze Garda. Poprawił wcześniejszy rekord na 249 m. 22 września 2017 r. postanowił zejść na głębokość 275 m, lecz było to jego ostatnie nurkowanie.

Tekst i zdj. KCh/Gazeta Policyjna