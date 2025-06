Radio Kolor i Komenda Stołeczna Policji z nową kampanią edukacyjną „Warszawa kręci” Data publikacji 05.06.2025 Powrót Drukuj Radio Kolor we współpracy z Miejskimi Zakładami Autobusowymi oraz Komendą Stołeczną Policji rozpoczęło kampanię społeczną „Warszawa kręci”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych, drogach i chodnikach w Warszawie. Kampania będzie realizowana w terminie od 2 do 30 czerwca 2025 roku i jest skierowana zarówno do rowerzystów, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

„Warszawa Kręci” to kampania, która ma inspirować, a nie pouczać. Zależy nam na tym, by pokazywać, że dobre nawyki na drodze – niezależnie od tego, czy jesteśmy na rowerze, pieszo, czy za kierownicą – naprawdę mają znaczenie. Chcemy odczarować konflikty między użytkownikami dróg i promować nowoczesne, świadome podejście do bezpieczeństwa – mówi Łukasz Suda - dyrektor programowy Radia Kolor.

Rozmowy z ekspertami przeprowadzi Alicja Bendkowska – prezenterka stacji i zapalona kolarka.

W ramach działań zaplanowano:

Eksperckie audycje na antenie Radia Kolor – rozmowy ze specjalistami ds. ruchu drogowego, Policją, przedstawicielami MZA, ale także z samymi rowerzystami o zasadach ruchu drogowego, technologii wspierającej bezpieczeństwo oraz zmianach w miejskiej infrastrukturze.

Reportaże i wideo z warszawskich ulic, pokazujące realne sytuacje i dobre praktyki współdzielenia przestrzeni publicznej.

Spoty edukacyjne i promocyjne, które trafią do odbiorców przez media społecznościowe oraz antenę Radia Kolor.

Kampania będzie obecna na wielu nośnikach w przestrzeni miejskiej m.in.: na tyłach autobusów, ekranach w komunikacji miejskiej, a także na billboardach i w kinach.

Patronami kampanii są: Miejskie Zakłady Autobusowe oraz Komenda Stołeczna Policji, a honorowym patronatem objął ją Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Akcję wspiera JOBO BIKE - producent polskich rowerów elektrycznych.

Więcej informacji o kampanii oraz materiałów edukacyjnych można znaleźć na antenie Radia Kolor, w mediach społecznościowych stacji oraz na stronie radiokolor.pl.