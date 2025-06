Obchody Dnia Dziecka – radość, zabawa i uśmiech najmłodszych Data publikacji 06.06.2025 Powrót Drukuj Dzień Dziecka to wyjątkowy czas, kiedy mamy okazję w pełni skupić się na naszych maluchach. To dzień, który w szczególny sposób przypomina nam, jak ważne jest zapewnienie dzieciom przestrzeni do radości, zabawy oraz odkrywania świata pełnego przygód. Z tej okazji Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach przygotowała dla swoich najmłodszych podopiecznych weekend pełen wyjątkowych atrakcji.

Wydarzenie to odbyło się w dniach 30 maja – 1 czerwca 2025 r. w parku rozrywki Julinek Park pod Warszawą. Uczestników spotkania przywitał Przewodniczący Rady Fundacji nadinsp . w st. spocz . Władysław Padło wraz z przedstawicielami Zarządu Fundacji. W tym szczególnym czasie pragnęliśmy sprawić, aby każda z tych wspaniałych pociech poczuła się wyjątkowo i pełna radości, mimo trudnych chwil, które na co dzień towarzyszą ich rodzinom. Dzieci i ich najbliżsi mieli okazję cieszyć się szeroką gamą atrakcji, które zapewniły niezapomniane wrażenia i mnóstwo zabawy. Wśród atrakcji znalazły się m.in.: ścianka wspinaczkowa, park linowy, baseny, dmuchane animacje, kolejki wagonikowe oraz pokaz cyrkowy. Było również spotkanie przy ognisku, podczas którego wszyscy piekli kiełbaski i dzielili się wrażeniami.

Dzień Dziecka w Julinek Park to był nie tylko czas zabawy, ale także doskonała sposobność do integracji rodzin i zacieśniania więzi. Była to okazja do budowania wspólnoty, dzielenia się doświadczeniami i spędzania czasu w gronie osób, które doskonale rozumieją, jak ważne są wzajemne wsparcie i poczucie bycia razem. Nasze wydarzenie, podczas którego świętowaliśmy radość dzieciństwa w fundacyjnej rodzinie, to był czas pełen pozytywnych emocji, które na długo pozostaną w pamięci.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę, którą udało nam się wspólnie stworzyć. Wasza obecność uczyniła ten dzień niezapomnianym i pełnym fantastycznych wspomnień.

Należy podkreślić, że jednym z kluczowych celów Fundacji jest udzielanie wsparcia rodzinom po poległych policjantach w wychowywaniu osieroconych dzieci w sytuacji, gdy rodziny te pozostają w trudnych warunkach materialnych i życiowych. Nasza pomoc przybiera różne formy, w zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznych. Jedną z nich są zapomogi finansowe o charakterze socjalnym, które wspomagają te osoby w bieżącym, codziennym funkcjonowaniu. Jeśli zachodzi taka konieczność, dofinansowujemy także koszty leczenia i rehabilitacji naszych najmłodszych podopiecznych. Szczególną wagę Fundacja przywiązuje do kształcenia dzieci i młodzieży oraz do szeroko rozumianego ich rozwoju edukacyjnego. W związku z tym przyznajemy im stypendia naukowe, dofinansowujemy różnego rodzaju kursy i szkolenia specjalistyczne oraz zakup pomocy dydaktycznych. Bardzo istotnym elementem działalności Fundacji jest również organizowanie oraz finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, zarówno podczas wakacji, jak i ferii zimowych. Wyjazdy są nie tylko formą relaksu, ale też integracji oraz rozwoju emocjonalnego.

Wszystkie te działania są wyrazem naszej troski o przyszłość dzieci, których rodzice, pełniąc służbę, oddali życie za bezpieczeństwo innych. Dzieci te zasługują na pomoc i wsparcie, na radość i uśmiech, który – dzięki wspólnemu zaangażowaniu – możemy im przywracać każdego dnia.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.” – Janusz Korczak

Tekst: Paweł Dudkowski

Zdjęcia: Rafał Rutkowki