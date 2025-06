Ostatni z pseudokibiców poszukiwanych za udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym namierzony w Holandii przez „łowców głów” i ekstradowany Data publikacji 06.06.2025 Powrót Drukuj „Poszukiwacze” z KWP w Lublinie namierzyli na terenie Holandii poszukiwanego listem gończym 28-letniego mieszkańca Łęcznej. Mężczyzna brał udział w bójce i pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Do starcia pseudokibiców drużyn z Lublina i Stalowej Woli doszło w 2016 roku na drodze w powiecie radomskim. Śmierć poniósł wówczas 33-latek ze Stalowej Woli. Dzięki współpracy z policjantami z Holandii i Biura Kryminalnego KGP oraz europejskiej sieci współpracy policyjnej ENFAST, 28-latek został zatrzymany i ekstradowany. To już ostatni pseudokibic poszukiwany do tej sprawy, w której łącznie oskarżonych jest 15 osób.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, że poszukiwany listem gończym 28-latek z Łęcznej ukrywa się na terenie Holandii. Mężczyzna ma na koncie udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Do tego zdarzenia doszło 28 maja 2016 r. około 5.00 na drodze pomiędzy miejscowościami Budki Skaryszewskie i Modrzejowice, w powiecie radomskim. Kibice ze Stalowej Woli jadąc na mecz do Kołobrzegu zostali zaatakowani przez kibiców z Lublina. Była to tzw. ustawka. W wyniku bójki jeden z pseudokibiców ze Stalowej Woli - 33-latek, doznał ciężkich obrażeń ciała, w wyniku których później zmarł w szpitalu.

Prowadzone czynności w tej sprawie swoim zasięgiem objęły województwo lubelskie i podkarpackie. Bezpośrednio po zdarzeniu policjanci zatrzymali 38 osób, które brały udział w tym zdarzeniu.

Niedawno działania lubelskich „łowców głów” doprowadziły do namierzenia kolejnej osoby oskarżonej w tej sprawie. To 28-letni mieszkaniec Łęcznej, który ukrywał się za granicą. Wystawiono za nim europejski nakaz aresztowania.

Poszukiwacze ustalili, że mężczyzna przebywa w Holandii. Dzięki ścisłej współpracy i sprawnej wymianie informacji, odpowiedniej koordynacji działań przez europejską sieć współpracy policyjnej ENFAST z policjantami z Holandii i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji 28-latek został zatrzymany. Niedawno odbyła się jego ekstradycja do Polski. Konwój został zorganizowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Mężczyzna został osadzony w Areszcie Śledczym w Warszawie. 28- latek ma do odbycia karę w wymiarze 4 lat i 6 miesięcy więzienia.

Zatrzymany 28-latek to już ostatni z poszukiwanych pseudokibiców do tej sprawy, w której oskarżonych jest 15 osób.

Przypominamy, że funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie prowadzą poszukiwania osób ukrywających się za najcięższe przestępstwa, m.in. zabójstwa, ciężkie rozboje, kierowanie i członkostwo w zorganizowanych grupach przestępczych, przestępstwa seksualne wobec małoletnich czy też gwałty lub oszustwa. Zajmują się również namierzaniem osób poszukiwanych przez funkcjonariuszy z innych krajów. Dzięki wymianie informacji i współdziałaniu służb, przestępcy wpadają w ręce policjantów nawet po wielu latach ukrywania się przed organami ścigania.

Ponadto przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod nr tel. 798 003 676.

