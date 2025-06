Nadmiernie przekroczyli prędkość w obszarze zabudowanym Data publikacji 06.06.2025 Powrót Drukuj Surowe konsekwencje szybkiej i nieodpowiedzialnej jazdy poniosło dwóch kierowców, którzy zostali zatrzymani do kontroli drogowej przez policjantów z jasielskiej grupy SPEED. Obaj zostali ukarani wysokimi mandatami i punktami karnymi oraz stracili swoje prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Głównym celem grupy SPEED jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz eliminowanie agresywnych lub szczególnie niebezpiecznych zachowań wszystkich uczestników ruchu. Policjanci szczególnie zwracają uwagę na przypadki nadmiernego przekraczania prędkości lub niedostosowania jej do warunków ruchu.

We wtorek, po godz. 19 w Łężynach, jasielscy funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego fordem, który jechał z prędkością 118 km/h. Obywatel Rumunii nie dość, że znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość, to dodatkowo przewoził troje dzieci poza fotelikami bezpieczeństwa. Za popełnione wykroczenia 27-latek został ukarany dwoma mandatami na łączną kwotę 2300 zł i 29 punktami karnymi. Stracił także prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Tego samego dnia, po godz. 20 na ul. Dukielskiej w Nowym Żmigrodzie, policjanci podjęli interwencje wobec kierowcy hyundaia, który pędził 149 km/h oraz wyprzedził inny pojazd, nie stosując się do linii podwójnej ciągłej. Okazało się, że mieszkaniec Nowego Sącza przekroczył dopuszczalną prędkość w ramach recydywy drogowej. W związku z popełnionymi wykroczeniami został ukarany mandatami na łączną kwotę 5200 zł, a na jego konto trafiło 20 punktów karnych. 43-latek stracił również prawo jazdy na 3 miesiące.

Pamiętajmy, że nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn tragicznych w skutkach wypadków drogowych. Przy większej prędkości siła uderzenia w razie kolizji znacząco wzrasta, co zwiększa ryzyko ciężkich obrażeń lub nawet śmierci uczestników zdarzenia. Warto dodać, że od ubiegłego piątku, jasielscy policjanci zatrzymali aż 13 praw jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.