Zatrzymani za przestępczość samochodową Data publikacji 06.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KMP w Poznaniu współpracując z Prokuraturą Krajową, wspierani przez policjantów z KWP w Poznaniu oraz funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji i Grup Realizacyjnych zatrzymali łącznie sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów w Niemczech.

Do realizacji doszło 28 maja br. na terenie powiatu kolskiego. Jest to efekt wielomiesięcznej pracy i ustalaniu dokładnego mechanizmu funkcjonowania całej grupy. Policjanci z Poznania współpracowali przy tej sprawie z funkcjonariuszami z Direktion 1 K 22 Polizei Berlin oraz biegłym mechanoskopii z Budespolizei. We współpracę było zaangażowane również Centrum Współpracy Policji w Świecku z przydzielonym do sprawy oficerem Policji z Berlina

W wyniku przeprowadzonych czynności zabezpieczono osiemnaście pojazdów, w tym osiem pochodzących z kradzieży, a także dziesięć aut, które biegły po wstępnych oględzinach zakwalifikował do badań mechanoskopijnych ze względu na wyraźne ślady ingerencji w miejscach znajdowania się znaków identyfikacyjnych. Oprócz samochodów zabezpieczono części i elementy wyposażenia pojazdów, a także sprzęt służący do dokonywania kradzieży z włamaniem oraz około 30 tys. zł.

Wartość szkody oszacowano na 8 mln zł.

Efektem wszystkich ustaleń było wytypowanie osób mających należeć do przestępczej grupy. Podejrzani regularnie jeździli za naszą zachodnią granicę, gdzie kradli wybrane pojazdy. Po sprowadzeniu ich do Polski były demontowane i sprzedawane na części. Niektóre auta miały przerabiane numery vin i legalizowane do ponownej sprzedaży.

Prokurator jednemu z podejrzanych przedstawił zarzut dotyczący kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, czterem osobom zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw związanych z kradzieżami z włamaniem do aut na terenie Niemiec. Jednej osobie przedstawiono zarzuty paserstwa trzynastu pojazdów ( art. 258 § 1 kk , art. 297 § 1 kk, art. 291 § 1 kk).

Wobec wszystkich podejrzanych sąd, na wniosek prokuratora, zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.