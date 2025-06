Zatrzymanie mężczyzny z bronią i materiałami wybuchowymi – skuteczna współpraca jednostek Policji Data publikacji 06.06.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie w trakcie przeprowadzonych czynności ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu choszczeńskiego może posiadać w miejscu zamieszkania broń oraz materiały wybuchowe. Ponadto mężczyzna miał znęcać się psychicznie i fizycznie nad swoją konkubiną.

Dzięki współpracy choszczeńskich policjantów z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zostało ustalone obecne miejsce pobytu mężczyzny. Wspólnie z Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji w Szczecinie funkcjonariusze przeprowadzili precyzyjnie zaplanowane zatrzymania. W działaniach wykorzystano m.in. policyjnego drona, który pozwolił na bieżącą obserwację miejsca pobytu mężczyzny.

Podczas czynności policjanci ujawnili i zabezpieczyli nielegalnie posiadaną broń, amunicję oraz materiały wybuchowe. Dodatkowo zostały ujawnione przedmioty mogące pochodzić z popełnionego przestępstwa. W wyniku skutecznej współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie ustalono, że niektóre z przedmiotów pochodzą z dokonanego rozboju na jednym z mieszkańców powiatu stargardzkiego. Zatrzymany mężczyzna okazał się jednym ze sprawców tego przestępstwa i działał wspólnie z innym mężczyzną. Policjanci KPP Stargard bardzo szybko ustalili pokrzywdzonego oraz drugiego sprawcę, który również został zatrzymany. Skuteczna akcja choszczeńskich policjantów przyczyniła się do odzyskania utraconego mienia.

Zatrzymanym mężczyznom za rozbój grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Co więcej, za nielegalne posiadanie broni palnej oraz materiałów wybuchowych – zgodnie z art. 263 Kodeksu Karnego – mogą usłyszeć zarzuty zagrożone karą do 8 lat więzienia. Na wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Choszcznie, decyzją Sądu Rejonowego w Choszcznie został zastosowany wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.