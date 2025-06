Trzeci Dzień Otwarty Służby Kontrterrorystycznej za nami! Data publikacji 06.06.2025 Powrót Drukuj Warszawskie Lotnisko na Bemowie już po raz trzeci stało się miejscem wyjątkowego spotkania – Trzeciego Dnia Otwartego Służby Kontrterrorystycznej. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło setki uczestników – pasjonatów, przyszłych kandydatów do służby, całe rodziny oraz wszystkich, którzy chcieli zobaczyć z bliska, jak wygląda codzienna praca policyjnych specjalsów z CPKP „BOA”.

Tego dnia każdy odwiedzający mógł zanurzyć się w świat działań specjalnych i poczuć atmosferę, której na co dzień doświadcza się jedynie w strukturach jednostek kontrterrorystycznych. Na uczestników czekały pełne emocji pokazy dynamiczne – widowiskowe zatrzymania z udziałem policyjnych psów bojowych i operatorów uzbrojonych w nowoczesny sprzęt. Realistyczne inscenizacje akcji specjalnych pokazały, jak wygląda współpraca zespołu w warunkach bojowych i jak precyzyjnie muszą działać funkcjonariusze, by w realnych sytuacjach zapewnić bezpieczeństwo.



Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się też strefa prezentująca sprzęt oraz uzbrojenie, z którego na co dzień korzystają policyjni specjalsi. Dorośli i dzieci z bardzo dużym zainteresowaniem oglądali kamizelki kuloodporne, środki ochrony osobistej, broń wykorzystywaną podczas prowadzonych działań operacyjnych oraz specjalistyczne pojazdy, w tym TURy. To właśnie możliwość dotknięcia, czy przymierzenia sprzętu, który na co dzień widuje się jedynie w mediach czy na filmach, była dla wielu niezapomnianym przeżyciem.



Nie zabrakło również jednego z największych magnesów wydarzenia – policyjnych śmigłowców. Obecność maszyn typu BLACK HAWK w hangarze Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP przyciągnęła tłumy odwiedzających, którzy mieli rzadką okazję stanąć tuż obok tych imponujących śmigłowców i dowiedzieć się, jaką rolę odgrywają w działaniach kontrterrorystycznych.



Szczególnym punktem programu były rozmowy z funkcjonariuszami – zarówno z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, jak i policyjnych lotników. Opowiadali oni o swojej służbie oraz wyzwaniach, jakie niesie praca w Policji. Dla wielu była to również niepowtarzalna okazja, by dowiedzieć się, jak wygląda proces rekrutacji do takich jednostek specjalnych jak CPKP „BOA” i jakie wymagania stawiane są kandydatom na przyszłych policyjnych kontrterrorystów.



Trzeci Dzień Otwarty był nie tylko wydarzeniem edukacyjnym, ale także okazją do poznania się z funkcjonariuszami CPKP „BOA”. Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia byli z nami. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy pokazać, jak wygląda prawdziwa służba w jednej z najbardziej wymagających formacji w kraju.

Jeśli marzysz o zostaniu policyjnym kontrterrorystą, możesz to zrobić. Dołącz do nas!

Więcej informacji o doborze z cywila znajdziesz na stronie CPKP „BOA” Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA" - Policja.pl - Portal polskiej Policji

Tekst: Agnieszka Włodarska/ BKS KGP

Film: podkom. Tomasz Lis/BKS KGP

Foto: Jacek Herok/BKS KGP