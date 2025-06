Zlikwidowany nielegalnie działający punkt gier hazardowych w powiecie kłodzkim Data publikacji 09.06.2025 Powrót Drukuj W wyniku skrupulatnej i wytężonej pracy operacyjnej funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą kłodzkiej komendy, wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, doprowadzili do ujawnienia na terenie powiatu kłodzkiego nielegalnie działającego punktu do gier hazardowych, a w nim siedmiu automatów.

Dzięki wytężonej pracy operacyjnej policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą kłodzkiej komendy oraz ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, przeprowadzono akcję, która doprowadziła do ujawnienia i likwidacji nielegalnego punktu hazardowego działającego na terenie powiatu kłodzkiego.

Skrupulatna analiza informacji oraz starannie zaplanowane działania pozwoliły na zabezpieczenie nielegalnie działających siedmiu automatów. Mundurowi, wykonując czynności procesowe potwierdzili, że urządzenia były wykorzystywane do prowadzenia gier o charakterze losowym, a działalność ta odbywała się bez wymaganej koncesji, stanowiąc poważne naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych.

Podczas sprawdzenia pomieszczeń, w których prowadzona była działalność, funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli siedem automatów do gier hazardowych i gotówkę - blisko 14 tysięcy złotych. Właścicielom nielegalnych automatów przedstawione zostaną zarzuty dotyczące urządzania i prowadzenia gier hazardowych bez stosownej koncesji.

Policjanci oraz służby celno-skarbowe działają nieprzerwanie na rzecz eliminowania nielegalnych punktów hazardowych na terenie powiatu kłodzkiego. Współpraca obu służb, jak i ogromne zaangażowanie w likwidację tego procederu, skutkuje wzrostem bezpieczeństwa mieszkańców.

Przypominamy, że za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary w wysokości 100 tysięcy złotych od jednego automatu. Taką karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym umieszczane są nielegalne automaty. Za organizowanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.