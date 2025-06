Ponad 4 kilogramy narkotyków zabezpieczyli kryminalni z Włocławka Data publikacji 09.06.2025 Powrót Drukuj Włocławscy policjanci zatrzymali 36-latka podejrzanego o posiadanie zabronionych substancji. W wyniku przeszukania znaleźli u mężczyzny ponad 4 kilogramy amfetaminy i marihuany. Włocławianin usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z Włocławka zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że 36-letni mieszkaniec powiatu lipnowskiego może posiadać niedozwolone środki. Chcąc zweryfikować swoje podejrzenia w piątek (6.06.2025) zatrzymali do kontroli drogowej audi w powiecie włocławskim. Jak się okazało ich przypuszczenia się potwierdziły. Podczas kontroli mundurowi ujawnili przy mężczyźnie białą substancję o wadze ponad 11 gramów.

Dalsze czynności w sprawie pozwoliły zabezpieczyć w trakcie przeszukania pomieszczeń gospodarczych i piwnicznych, użytkowanych przez zatrzymanego na terenie powiatu lipnowskiego i Włocławka, kolejne niedozwolone środki tj. biały proszek o wadze 4,15 kilograma i 92 gramy suszu roślinnego.

Przeprowadzone badanie zabezpieczonych środków wykazało, że są to narkotyki. Biały proszek to amfetamina, natomiast susz roślinny okazał się marihuaną. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

W sobotę (7.06.25), po zebraniu materiału dowodowego, 36-latek usłyszał zarzut nielegalnego posiadania znacznych ilości narkotyków i został doprowadzony do prokuratury. Za to przestępstwo może mu grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanego zastosowany został dozór policyjny i poręczenie majątkowe.