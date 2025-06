Wybił szybę, ukradł towar. Zatrzymany krótko po zdarzeniu Data publikacji 09.06.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowi zatrzymali włamywacza, który wybił szybę w jednym ze sklepów i zabrał towar. Wszystko działo się w dzień w centrum miasta. Sprawcy nie przeszkadzało to, że jego zachowanie widzieli świadkowie. Teraz usłyszy zarzut, za który grozi mu do 10 lat więzienia.

Gorzowscy policjanci w niedzielę, 8 czerwca br., przed 19.00, zostali poinformowani przez świadków zdarzenia o włamaniu do sklepu przy ulicy Dworcowej. Mężczyzna wybił szybę i ze środka zabrał odzież. Po wszystkim w pośpiechu oddalił się z miejsca. Wszystko trwało kilka chwil. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery miejskiego monitoringu. Informacje zostały przekazane patrolom w mieście. W poszukiwania ruszyli między innymi dzielnicowi, którzy na ulicy Kostrzyńskiej zauważyli młodego mężczyznę, który odpowiadał ustalonemu rysopisowi. Nie chciał jednak rozmawiać z policjantami i rzucił się do ucieczki. Po krótkim pościgu został zatrzymany. 18-latek stawiał opór, ale został obezwładniony.

Podejrzanego przewieziono do gorzowskiej komendy. 18-latek usłyszy zarzut kradzieży z włamaniem. Ze sklepu zabrał plecak, buty i czapki. Straty to ponad 1000 złotych. Za te przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia.

( KWP w Gorzowie / mw)