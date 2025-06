Pijany biegał z maczetą i zaczepiał ludzi Data publikacji 10.06.2025 Powrót Drukuj Zgłoszenie o mężczyźnie, który wymachuje maczetą i zaczepia ludzi natychmiast zaalarmowało patrol z Targówka. Policjanci bardzo szybko zjawili się na miejscu i odnaleźli ukrywającego się w jednym z mieszkań 38-letniego pijanego mężczyznę. Mundurowi zabezpieczyli prawie półmetrową maczetę, a mężczyznę zatrzymali prewencyjnie. Wczoraj przedstawili mu zarzut, a sprawę skierowali do sądu. Sąd będzie decydował o wymiarze kary dla 38-latka.

Zabezpieczona maczeta

Dochodziła 19.30 w piątek, 06.06.2025 r., gdy policjanci z Targówka otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie biegającym z maczetą w rejonie ulicy Ząbkowskiej. Zaczepiani przez niego przechodnie byli bardzo zaniepokojeni jego zachowaniem. Mundurowi bardzo szybko zjawili się na miejscu i rozpoczęli poszukiwania opisanego mężczyzny. Znaleźli go w jednym z mieszkań kamienicy znajdującej się przy skrzyżowaniu ulic Ząbkowskiej i Brzeskiej, do której wbiegł słysząc zbliżające się sygnały policyjnego radiowozu. 38-latek ukrywał się w łazience. Policjanci obezwładnili go i założyli mu kajdanki. Prawie metrową maczetę znaleźli schowaną w kartonie przy drzwiach - została zabezpieczona.

Policjanci zatrzymali prewencyjnie 38-latka i przewieźli go do komendy przy ulicy Jagiellońskiej. Tam sprawdzili jego trzeźwość Mężczyzna miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Trzeźwiał w policyjnej izbie zatrzymań. Wczoraj policjanci przesłuchali go i przedstawili mu zarzut dotyczący posiadania niebezpiecznych przedmiotów w miejscu publicznym. Skierowali wobec 38-latka wniosek do sądu, który zdecyduje o wymiarze kary dla mężczyzny.