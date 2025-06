Czujność poza służbą: policjant z Sochaczewa zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 10.06.2025 Powrót Drukuj W czwartkowy wieczór, w czasie wolnym podczas spaceru, funkcjonariusz referatu operacyjno-rozpoznawczego Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie i pracownica komendy udowodnili, że hasło „pomagamy i chronimy” to nie tylko motto, ale rzeczywisty obowiązek. Ich szybka reakcja pozwoliła zatrzymać nietrzeźwego kierowcę, który mógł stanowić zagrożenie na drodze.

Na ulicy Kosińskiego zauważyli mężczyznę pijącego alkohol w zaparkowanym oplu. Gdy ten włączył silnik i próbował ruszyć, policjant błyskawicznie podbiegł do pojazdu, wyciągnął kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając jazdę. W tym czasie pracownica komendy powiadomiła dyżurnego wzywając patrol. Badanie alkomatem wykazało, że 46-letni mieszkaniec Sochaczewa miał w organizmie 3 promile alkoholu. Mężczyzna trafił do aresztu, a jego pojazd został skonfiskowany. Usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci zatrzymali także jego prawo jazdy.

To już drugi przypadek, gdy ten sam funkcjonariusz w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę. Jego postawa pokazuje, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu sochaczewskiego nie zna granic godzin pracy. Czujność i zdecydowanie policjanta oraz pracownicy komendy po raz kolejny uchroniły innych przed potencjalną tragedią.