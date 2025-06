Wjechał na rondo na czerwonym świetle. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery

Data publikacji 10.06.2025

Wczoraj, 9 czerwca br., legniccy policjanci zostali wezwani do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego, do którego doszło na Rondzie Niepodległości. Choć na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, to przyczyny i okoliczności tego zdarzenia po raz kolejny pokazują, jak niebezpieczne w skutkach może być lekceważenie podstawowych przepisów ruchu drogowego. W tym przypadku kierujący wjechał na skrzyżowanie pomimo czerwonego światła, doprowadzając do zderzenia z innym pojazdem. Jak się później okazało, poszkodowany kierowca również nie powinien w ogóle znajdować się za kierownicą. Posiadał bowiem, aż dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów.